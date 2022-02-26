Взрывы и стрельба в Киеве: враг штурмует ТЭЦ-6, уличные бои в районе метро "Берестейская"
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В Киеве ночью - многочисленные взрывы и стрельба
Российские войска продолжают наступать. В Киеве ночью идут уличные бои, слышна сильная канонада.
Начиная с двух часов ночи субботы, 26 февраля, в различных районах столицы Украины жители слышат взрывы и стрельбу из автоматического оружия.
Как сообщает пресс-служба Госспецсвязи Украины, причина канонады и пальбы на Левом берегу — попытка атаки россиянами ТЭЦ-6 в районе Троещины. Там ВСУ дают бой агрессорам.
Многочисленные взрывы и выстрелы слышны и на правом берегу столицы, в частности, в Соломенском районе.
Помимо этого очевидцы сообщают, что идут уличные бои в районе станции метро "Берестейская", что на западе столицы.
Судя по всему, бои идут в районе расположенной там воинской части В0331, где дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба ВСУ.
Как сообщалось, тяжелые бои ведут украинские военные в Василькове Киевской области. Там российские войска пытаются высадить десант, однако получают отпор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинскому народу заявил, что предстоящая ночь будет более сложной, чем день. В частности он предупредил военных о том, что Россия задействует все доступные ей силы, чтобы сломить сопротивление.
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