Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців

Оперативно про головне за 16 березня.

Добігає кінця третій тиждень з початку віроломного нападу росії на чолі з диктатором володимиром путіним на Україну. Вже очевидно, що будь-які плани кремля щодо швидкого захоплення України провалилися. Як і надії на безкровну "легку прогулянку" російських військ українською землею. Російські загарбники зазнають втрат на всіх напрямках і хоч і ввели в Україну всі підготовлені сили, проте значно просунутися в глиб території країни не змогли. Натомість росія отримує як міжнародну ізоляцію, так і нові і нові санкції від різних країн або міжнародних союзів.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує інформацію про найважливіші події, що відбулися 16 березня, однак ви можете отримувати її оперативніше в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

04:00 росія війною вже завдала прямих збитків Україні на близько 500 мільйонів доларів США, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сенат США прийняв резолюцію, яка засуджує путіна як військового злочинця.

Резолюція, підтримана сенаторами обох партій, закликає Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі та інші країни націлитись на російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення росії в Україну.

"Усі ми в цій залі (Сенату США – ред.) об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що владимир путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові перед засіданням.

03:00 У Харкові, який практично постійно з початку війни зазнає обстрілів російських військ, посеред ночі пролунав сильний вибух, який, як стверджують городяни та місцеві ЗМІ, було чутно у всіх районах міста.

02:00 Президент США Джо Байден 16 березня має повідомити про військову допомогу Україні у розмірі $1 млрд, повідомляє The Wall Street Journal.

01:00 Російська армія, яка вторглася до України, втратила вже до 40% своїх підрозділів. Окупанти зазнають втрат і зупинені в усіх напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.

15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів, збито один ворожий гелікоптер, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил здійснила дев'ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.

00:00 Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Києва запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.

В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. "Телеграф" розбирався, що означає колабораційна діяльність та що за неї загрожує в Україні.

Стала відома особа ліквідованого 15 березня бійцями "Азова" російського генерала. Ним виявився командир елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.

Великобританія запровадила санкції проти низки російських компаній, у тому числі проти "фабрики пригожинських тролів" та псевдоакадемічного інтернет-журналу "Новий східний огляд".

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".