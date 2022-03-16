Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1828
Оперативно про головне за 16 березня.
Добігає кінця третій тиждень з початку віроломного нападу росії на чолі з диктатором володимиром путіним на Україну. Вже очевидно, що будь-які плани кремля щодо швидкого захоплення України провалилися. Як і надії на безкровну "легку прогулянку" російських військ українською землею. Російські загарбники зазнають втрат на всіх напрямках і хоч і ввели в Україну всі підготовлені сили, проте значно просунутися в глиб території країни не змогли. Натомість росія отримує як міжнародну ізоляцію, так і нові і нові санкції від різних країн або міжнародних союзів.
У цьому матеріалі "Телеграф" публікує інформацію про найважливіші події, що відбулися 16 березня, однак ви можете отримувати її оперативніше в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
04:00 росія війною вже завдала прямих збитків Україні на близько 500 мільйонів доларів США, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Сенат США прийняв резолюцію, яка засуджує путіна як військового злочинця.
Резолюція, підтримана сенаторами обох партій, закликає Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі та інші країни націлитись на російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення росії в Україну.
"Усі ми в цій залі (Сенату США – ред.) об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що владимир путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові перед засіданням.
03:00 У Харкові, який практично постійно з початку війни зазнає обстрілів російських військ, посеред ночі пролунав сильний вибух, який, як стверджують городяни та місцеві ЗМІ, було чутно у всіх районах міста.
02:00 Президент США Джо Байден 16 березня має повідомити про військову допомогу Україні у розмірі $1 млрд, повідомляє The Wall Street Journal.
01:00 Російська армія, яка вторглася до України, втратила вже до 40% своїх підрозділів. Окупанти зазнають втрат і зупинені в усіх напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.
15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів, збито один ворожий гелікоптер, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил здійснила дев'ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.
00:00 Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Києва запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.
В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. "Телеграф" розбирався, що означає колабораційна діяльність та що за неї загрожує в Україні.
Стала відома особа ліквідованого 15 березня бійцями "Азова" російського генерала. Ним виявився командир елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.
Великобританія запровадила санкції проти низки російських компаній, у тому числі проти "фабрики пригожинських тролів" та псевдоакадемічного інтернет-журналу "Новий східний огляд".
Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".
Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".
А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".
Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".
Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".
Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".
Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".
А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".
Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".
З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".
Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".
Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".
Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".
Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".
Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".
Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".
Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.
Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".
Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-