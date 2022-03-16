Рус

Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1828
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках Новина оновлена 16 березня 2022, 04:17
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках

Оперативно про головне за 16 березня.

Добігає кінця третій тиждень з початку віроломного нападу росії на чолі з диктатором володимиром путіним на Україну. Вже очевидно, що будь-які плани кремля щодо швидкого захоплення України провалилися. Як і надії на безкровну "легку прогулянку" російських військ українською землею. Російські загарбники зазнають втрат на всіх напрямках і хоч і ввели в Україну всі підготовлені сили, проте значно просунутися в глиб території країни не змогли. Натомість росія отримує як міжнародну ізоляцію, так і нові і нові санкції від різних країн або міжнародних союзів.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує інформацію про найважливіші події, що відбулися 16 березня, однак ви можете отримувати її оперативніше в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

04:00 росія війною вже завдала прямих збитків Україні на близько 500 мільйонів доларів США, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сенат США прийняв резолюцію, яка засуджує путіна як військового злочинця.

Резолюція, підтримана сенаторами обох партій, закликає Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі та інші країни націлитись на російських військових у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення росії в Україну.

"Усі ми в цій залі (Сенату США – ред.) об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що владимир путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові перед засіданням.

03:00 У Харкові, який практично постійно з початку війни зазнає обстрілів російських військ, посеред ночі пролунав сильний вибух, який, як стверджують городяни та місцеві ЗМІ, було чутно у всіх районах міста.

02:00 Президент США Джо Байден 16 березня має повідомити про військову допомогу Україні у розмірі $1 млрд, повідомляє The Wall Street Journal.

01:00 Російська армія, яка вторглася до України, втратила вже до 40% своїх підрозділів. Окупанти зазнають втрат і зупинені в усіх напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.

15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів, збито один ворожий гелікоптер, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил здійснила дев'ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.

00:00 Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Києва запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.

В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. "Телеграф" розбирався, що означає колабораційна діяльність та що за неї загрожує в Україні.

Стала відома особа ліквідованого 15 березня бійцями "Азова" російського генерала. Ним виявився командир елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.

Великобританія запровадила санкції проти низки російських компаній, у тому числі проти "фабрики пригожинських тролів" та псевдоакадемічного інтернет-журналу "Новий східний огляд".

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Теги:
#Україна #Київ #Одеса #Харків #Росія #Санкції #Війна #Бої #Обстріли
ПАРЄ
Новини Європи
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ПАРЄ
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Категорія
Лондон ввів санкції проти "кремлеботів" та псевдовчених
Великобританія вдарила санкціями по російській "фабриці тролів" та псевдонауковій пропаганді: подробиці
Дата публікації
Категорія
За колабораціонізм каратимуть досить суворо
В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм: що це означає
Дата публікації
Категорія
Олег Мітяєв
Убитий "Азовцями" генерал-майор окупантів виявився командиром елітної дивізії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців