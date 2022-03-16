росія має зупинити війну — рішення суду ООН

рф має підкоритися рішенню ООН.

У середу 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, наша країна виграла справу проти росії в Міжнародному суді ООН.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у twitter.

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"Україна здобула повну перемогу у справі проти росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав рф негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов’язковим для виконання росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе рф в ще більшу ізоляцію", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 16 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що розпочалася підготовка документів для потенційної зустрічі президента України Зеленського з кривавим диктатором володимиром путіним. До речі, в Росії хочуть провести такі переговори найближчим часом. Додамо, що, за інформацією ЗМІ, у США погодилися надати Україні системи ППО. Це стало можливим на тлі промови, яку видав Зеленський перед конгресом США. Зазначимо, у середу росію офіційно виключили із Ради Європи.