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росія має зупинити війну — рішення суду ООН

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Міжнародний суд ООН Новина оновлена 16 березня 2022, 18:03
Міжнародний суд ООН

рф має підкоритися рішенню ООН.

У середу 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, наша країна виграла справу проти росії в Міжнародному суді ООН.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у twitter.

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"Україна здобула повну перемогу у справі проти росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав рф негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов’язковим для виконання росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе рф в ще більшу ізоляцію", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 16 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що розпочалася підготовка документів для потенційної зустрічі президента України Зеленського з кривавим диктатором володимиром путіним. До речі, в Росії хочуть провести такі переговори найближчим часом. Додамо, що, за інформацією ЗМІ, у США погодилися надати Україні системи ППО. Це стало можливим на тлі промови, яку видав Зеленський перед конгресом США. Зазначимо, у середу росію офіційно виключили із Ради Європи.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
Володимир Зеленський та володимир путін
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