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Комітет міністрів Ради Європи відправив росію слідом за військовим кораблем

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Росію вигнали з Ради Європи Новина оновлена 16 березня 2022, 15:20
Росію вигнали з Ради Європи

Росія брала участь у роботі організації 26 років до цього

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про виключення росії зі складу організації, яка вирішила не чекати, поки її виженуть і 15 березня заявила про свій вихід зі складу РЄ сама.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на прес-службу Ради Європи.

"На позачерговому засіданні сьогодні вранці КМСЄ в рамках процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, ухвалив, що російська федерація перестає бути членом Ради Європи відсьогодні, після 26 років участі в роботі організації", — сказано у поширеному комюніке.

Зазначимо, що після виходу з організації російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), а до рф може повернутися смертна кара.

Слід зазначити, що рішення про тимчасове усунення російської сторони від участі у засіданнях Ради Європи та ПАРЄ було ухвалено іноземними партнерами ще 25 лютого, на другий день вторгнення Росії в Україну.

Також росію хотіли позбавити права вето при голосуваннях у Раді безпеки ООН.

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#Росія #Рада Європи
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