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росія вирішила не чекати, поки її виженуть із Ради Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ЄСПЛ Новина оновлена 15 березня 2022, 18:47
ЄСПЛ

Від виходу росії з Ради Європи постраждають лише громадяни рф.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія покинула Раду Європи.

Про це повідомив колишній віцеспікер Парламентської асамблеї Ради, депутат Держдуми Петро Толстой у своєму Telegram-каналі.

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Толстой зазначив, що росія виходить із РЄ "за своєю волею" і додав, що це рішення було ухвалено на тлі "чергової антиросійської дискусії в ПАРЄ". У вівторок увечері Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розглядатиме резолюцію про повне виключення росії з Ради Європи через війну, що розв’язала рф в Україні.

При цьому Толстой зазначив, що росія не сплачуватиме щорічний внесок до Ради Європи, а після виходу з організації країна денонсує Європейську конвенцію про права людини. Варто зазначити, що відповідно до статуту РЄ припинення членства Росії відбудеться лише наприкінці року, 31 грудня.

Після виходу з організації російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), а до рф може повернутися смертна кара.

Раніше повідомлялося, що в мережі висміяли санкції росії щодо президента США Джо Байдена.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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