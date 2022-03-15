"Ніяких тульських пряників": у мережі висміяли санкції рф щодо Байдена

У росії "жорстко відповіли" США.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російська влада заявила про введення санкцій проти президента США Джо Байдена та інших американських чиновників. У мережі лише посміялися з такої ініціативи росії.

Про санкції повідомили на сторінці мзс рф в Twitter.

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У Росії повідомили, що ці санкції вводяться через "украй русофобський курс, взятий нинішньою Адміністрацією США", при цьому в росії не відмовляються від потенційних переговорів з американцями з "чорного списку" у разі такої необхідності.

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Список громадян США, які опинилися в списку санкцій Росії й не зможуть відвідувати країну.

1. Джозеф Байден – президент США

2. Ентоні Блінкен — державний секретар США

3. Ллойд Остін — міністр оборони США

4. Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США

5. Джейкоб Салліван – помічник Президента США з національної безпеки;

6. Вільям Бернс – директор ЦРУ;

7. Дженніфер Псакі – прессекретар Білого дому;

8. Даліп Сінгх – заступник помічника Президента США з національної безпеки;

9. Саманта Пауер – директор Агентства з міжнародного розвитку;

10. Хантер Байден – син Президента США;

11. Хілларі Клінтон – колишній кандидат у президенти США;

12. Адевейл Адейемо – перший заступник міністра фінансів;

13. Рета Джо Льюїс – президент та голова ради директорів Експортно-імпортного банку.

У мзс рф підкреслили, що цей список буде збільшено найближчим часом американськими громадянами та бізнесменами з "русофобськими настроями".

У мережі зі сміхом сприйняли персональні санкції росії щодо Байдена та інших американських чиновників.

У мережі висміяли санкції росії щодо США

Раніше повідомлялося, що Велика Британія запровадила санкції проти низки російських чиновників.