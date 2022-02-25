Росію виганяють із Ради Європи за вторгнення в Україну

За виключення Росії голосуватимуть у п'ятницю, 25 лютого.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародним товариством було ухвалено рішення про виключення Російської Федерації із Ради Європи.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Відомо, що про виключення Росії із Ради Європи заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс на пресконференції у Страсбурзі, передає "Європейська правда". Він додав, що голосування з цього питання відбудеться увечері у п'ятницю, 25 лютого, проте консенсусу між країнами вже досягнуто.

"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення) це стаття 8 – призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", – пояснив Тіні Кокс.

Президент ПАРЄ наголосив, що розпочавши війну проти України, Росія дала відповідь, що вона не може бути частиною Ради Європи.

Варто додати, що протягом кількох років Тіні Кокса вважали одним з найбільш проросійських членів ПАРЄ, однак на конференції у п'ятницю, 25 лютого, він рішуче засудив дії Російської Федерації, заявивши про їх неприпустимість.

Рада Європи — міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі, у яку входять країни, що визнають верховенство права та гарантують основні права та свободи для своїх громадян. Україна стала членом цієї організації у 1995 році, роком пізніше у Раду Європи приєдналася Росія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз погодив персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна та глави російського МЗС Сергія Лаврова.