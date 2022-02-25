Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС

Голова ВР закликає закрити небо над Києвом і Зоною відчуження.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук слідом за президентом України Володимиром Зеленським записав відеозвернення до парламентів і урядів світу з проханням допомоги Україні боротися з російськими окупантами, адже агресія Росії загрожує не тільки нашій країні, а й усій Європі.

Стефанчук наголосив, що повномасштабна війна РФ проти України продовжується, і від обстрілів страждають мирні міста, є жертви серед мирного населення. Також в зоні ризику опинилася ЧАЕС, де окупанти своїми діями можуть спричинити екологічну і техногенну катастрофу.

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"ЗСУ України героїчно чинять опір ворогу. Український народ об’єднався навколо захисту батьківщини. Ми відстоюємо не лише територіальну цілісність нашої держави, а і цінності, на яких базується цивілізований світ, ЄС і НАТО. Безпека Європи та світу сьогодні під загрозою".

"Закликаємо вас рішуче і разом протистояти спробам руйнації європейського безпекового правопорядку. Для того, аби мінімізувати жертви серед цивільного населення, вберегти життя невинних українських дітей, жінок та світ від нової ядерної катастрофи, закликаємо вас закрити небо над Києвом і Зоною відчуження" — сказав Стефанчук.

Раніше Володимир Зеленський закликав кожного українця захищати свою державу. "Зупиняйте ворога усюди, де бачите", — заявив президент.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Раніше повідомлялося, що в Україні був збитий Су-35 російських окупантів, який "не має аналогів".