Спикер Рады обратился к правительствам мира: закройте небо над ЧАЭС

Глава ВР призывает закрыть небо над Киевом и Зоной отчуждения.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским записал видео обращение в парламенты и правительства мира с просьбой о помощи Украине бороться с российскими оккупантами, ведь агрессия России грозит не только нашей стране, но и всей Европе.

Стефанчук подчеркнул, что полномасштабная война РФ против Украины продолжается, и от обстрелов страдают мирные города, есть жертвы среди мирного населения. Также в зоне риска оказалась ЧАЭС, где оккупанты своими действиями могут повлечь за собой экологическую и техногенную катастрофу.

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"ВСУ Украины героически сопротивляются врагу. Украинский народ объединился вокруг защиты родины. Мы отстаиваем не только территориальную целостность нашего государства, но и ценности, на которых базируется цивилизованный мир, ЕС и НАТО. Безопасность Европы и мира сегодня под угрозой".

"Призываем вас решительно и вместе противостоять попыткам разрушения европейского правопорядка безопасности. Для того чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уберечь жизнь невинных украинских детей, женщин и мир от новой ядерной катастрофы, призываем вас закрыть небо над Киевом и Зоной отчуждения " — сказал Стефанчук. .

Ранее Владимир Зеленский призвал каждого украинца защищать свое государство. "Останавливайте врага везде, где видите", — заявил президент.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину под Харьковом происходит столкновение украинской армии с российскими войсками. Ранее сообщалось, что в Украине был сбит "не имеющий аналогов" Су-35 российских оккупантов.