Зеленский позвал в Украину добровольцев из Европы

Президент Украины обратился к жителям стран Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление, где позвал добровольцев из стран Европы помочь украинцев после вторжения российских войск 24 февраля. В заявлении Зеленский также призвал Путина к переговорам.

"Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно.

Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются сегодня разделить Украину.

Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя", — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский призвал каждого украинца защищать свое государство. "Останавливайте врага всюду, где видите", — заявил президент.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину под Харьковом происходят столкновения украинской армии с российскими войсками. Ранее сообщалось, что в Украине был сбит "не имеющий аналогов" Су-35 российских оккупантов.