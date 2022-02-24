Российские военные плачут: в сети показали видео захвата танков РФ под Харьковом
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Пленных российских солдат обещают вернуть России, если она прекратит войну.
После вторжения в Украину российская армия терпит серьезные потери как личного состава, так и военной техники. В Харькове украинские военнослужащие обезвредили группу кафиров, а россиян взяли в плен.
На видео, распространённом рядом украинских СМИ, видны обезвреженный российский танк и группа российских военных. Контроль над ними полностью взяла украинская армия. Очевидец рассказал, что русские боевики плакали.
"Пацаны молодые, плачут, мы их даже не расстреливали", — рассказал очевидец об уничтоженной группе оккупантов под Харьковом.
О похожем случае в пригороде Харькова сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его информации, в городе Сновск простые украинские мужчины вытащили танкистов и подожгли танк. Танкисты находятся в безопасности. К ним относятся хорошо.
"Когда мы выбросим армию агрессора – ребят вернут их матерям. Мы же предупреждали, что мы не будем встречать оккупантов с цветами и коровами", — написал Антон Геращенко
Напомним, что, по информации Офиса Президента, самые напряженные бои в Украине идут на юге и востоке Украины. Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка, а также Луганская и Донецкая область
Оперативная информация о событиях в Украине в материале "Телеграфа" : "Война: войска Путина вторглись в Украину, Россия наносит масштабные удары по разным направлениям (обновляется)".