Укр

Российские военные плачут: в сети показали видео захвата танков РФ под Харьковом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Российскую технику выводят из строя украинцы Новость обновлена 24 февраля 2022, 20:18
Российскую технику выводят из строя украинцы

Пленных российских солдат обещают вернуть России, если она прекратит войну.

После вторжения в Украину российская армия терпит серьезные потери как личного состава, так и военной техники. В Харькове украинские военнослужащие обезвредили группу кафиров, а россиян взяли в плен.

На видео, распространённом рядом украинских СМИ, видны обезвреженный российский танк и группа российских военных. Контроль над ними полностью взяла украинская армия. Очевидец рассказал, что русские боевики плакали.

"Пацаны молодые, плачут, мы их даже не расстреливали", — рассказал очевидец об уничтоженной группе оккупантов под Харьковом.

О похожем случае в пригороде Харькова сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его информации, в городе Сновск простые украинские мужчины вытащили танкистов и подожгли танк. Танкисты находятся в безопасности. К ним относятся хорошо.

"Когда мы выбросим армию агрессора – ребят вернут их матерям. Мы же предупреждали, что мы не будем встречать оккупантов с цветами и коровами", — написал Антон Геращенко

Напомним, что, по информации Офиса Президента, самые напряженные бои в Украине идут на юге и востоке Украины. Под ударом находятся Геническ, Скадовск, Новая Каховка, а также Луганская и Донецкая область

Оперативная информация о событиях в Украине в материале "Телеграфа" : "Война: войска Путина вторглись в Украину, Россия наносит масштабные удары по разным направлениям (обновляется)".

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Армия #Война
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