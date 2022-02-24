Российские войска несут тяжелые потери, но на фронте мы держимся, — Арестович

В боях на передовой наступила пауза

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сейчас возникла оперативная пауза: более трёх часов нет сообщений о том, что российская армия где либо продвигается.

В комментарии "Телеграфу" он сообщил, что наиболее проблемная ситуация сейчас сохраняется на юге Украины.

"Сейчас возникло то, что называется оперативной паузой. Уже более трёх часов не поступают сообщения о том, что они где-либо продвигаются. В Харькове их остановили, они отошли от Харькова, потому что понесли там тяжёлые потери. На фронте мы держимся, причём, не уступили ни одной позиции. Мы очень сильно "измочалили" российские войска, они несут тяжёлые потери, мы захватили технику, пленных. Мариуполю ничего не угрожает, десанта с Азовского моря нет, с Чёрного моря тоже",- сообщил Арестович.

По его словам, наиболее проблемная ситуация сейчас на юге.

"Они прорвали перешеек, им удалось нанести эффективный удар по нашим войскам. И затем ушли на Мелитополь, туда они пытаются продвигаться. И частично на Херсон. На его околицах идут бои",- прокомментировал советник главы ОП.

Также он сообщил, что на севере Житомирской области замечены отдельные подразделения российских войск: "Но маленькие, там группы по два-три танка. Но по ним наносят удары и они отходят. В Черниговской области они зашли на 20-30 километров и приостановились. Думаю, будут пытаться продвигаться дальше, но там достаточно надёжная оборона".

Что касается Киева, то тут, по словам Арестовича, главная проблема в том, что в Гостомеле высадили десант. "Но его там блокировали и сейчас перейдут к уничтожению. Президент Зеленский на месте, у него сейчас серия переговоров с западными партнёрами и скоро будет его брифинг".