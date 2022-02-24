Російські війська зазнають тяжких втрат, але на фронті ми тримаємося, — Арестович

У боях на передовій триває пауза

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що зараз виникла оперативна пауза: більше трьох годин немає повідомлень про те, що російська армія десь просувається.

У коментарі "Телеграфу" він повідомив, що найпроблемніша ситуація зараз зберігається на півдні України.

"Зараз виникло те, що називається оперативною паузою. Вже більше трьох годин не надходять повідомлення про те, що вони десь просуваються. У Харкові їх зупинили, вони відійшли від Харкова тому, що зазнали важких втрат. На фронті ми тримаємося, Причому, не поступилися жодною позицією. Ми дуже сильно "замочили" російські війська, вони зазнають важких втрат, ми захопили техніку, полонених. Маріуполю нічого не загрожує, десанту з Азовського моря немає, з Чорного моря теж", — повідомив Арестович.

За його словами, найпроблемніша ситуація зараз на півдні.

"Вони прорвали перешийок, їм вдалося завдати ефективного удару по наших військах. І потім пішли на Мелітополь, туди вони намагаються просуватися. І частково на Херсон. На його околицях йдуть бої", — прокоментував радник голови ОП.

Також він повідомив, що на півночі Житомирської області помічені окремі підрозділи російських військ: "Але маленькі, там групи по два-три танки. Але по них завдають ударів і вони відходять. На Чернігівщині вони зайшли на 20-30 кілометрів і зупинилися. Думаю, намагатимуться просуватися далі, але там досить надійна оборона".

Щодо Києва, то тут, за словами Арестовича, головна проблема в тому, що у Гостомелі висадили десант. "Але його там блокували і зараз перейдуть до знищення. Президент Зеленський на місці, зараз серія переговорів із західними партнерами і незабаром буде його брифінг".