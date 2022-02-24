Білорусь вдарила балістичними ракетами у бік України: деталі

Відповідну інформацію надали у Міноборони України

З території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку.

Вказане повідомлення оприлюднили на офіційній сторінці Міністерства оборони України, яке згодом підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", — йдеться в тексті публікації.

Варто також відзначити, що на даний час інформації щодо типу балістичних ракет та цілей їх ураження немає.

Офіційна інформація від Міноборони

Раніше "Телеграф" повідомляв, що армія російських окупантів спромоглася збити військовий літак Збройних сил України, в якому на момент польоту перебували 14 людей, п’ятеро з них отримали смертельні поранення, проте, незважаючи на втрати, українські бійці продовжують тримати оборону навколо міст нашої держави: їм вже вдалося знищити сім військових літаків, які належать армії РФ, а також відбити наступи у Чернігівській області, а також у місті Щастя.

Також нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін вже встиг заявити, що "готовий провести переговори" з керівництвом України та назвав умову для припинення війни з Україною.