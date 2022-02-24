ЗСУ відвоювали Чернігівську область: росіяни зазнали великих втрат

Українська армія знищила сім російських літаків, два вертольоти та десятки одиниць техніки

На території прикордонних пунктів, розташованих на півночі України, й надалі тривають ворожі обстріли, проте українським військовим вдалося відбити противника, який прямував до Чернігівщини.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на офіційну інформацію від пресцентру Генерального штабу збройних сил України.

Згідно з наявними відомостями, важкий бій наразі триває у напрямку міста Харкова (на об'їзній українці підбили чотири російські танки) та на територіях проведення операції Об’єднаних сил.

Окрім того, українські бійці спромоглися повернути повний контроль над містами Маріуполь та Щастя. Загалом було знищено сім літаків, два вертольоти та кілька десятків одиниць броньованої техніки російських окупантів. На території Щастя війська ЗСУ знищили близько півсотні російських окупантів.

Що стосується Херсонського напрямку, то там ситуацію у Генштабі оцінюють як "складну", проте оборонні сили української держави упевнено тримають відсіч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з міст Харківської області в результаті ворожого обстрілу загорілася багатоповерхівка. Потужний вибух забрав життя одного з неповнолітніх мешканців житлового будинку.

Також нагадаємо, що 24 лютого, коли Росія повномасштабно напала на Україну, проте по дорозі місто Харків українські військові зупинили бойову техніку окупантів, підірвавши їх танки.