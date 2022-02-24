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Під Харковом горять танки окупантів (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Під Харковом спалено чотири російські танки Новина оновлена 24 лютого 2022, 12:10
Під Харковом спалено чотири російські танки

У Харкові знищили російські танки.

У четвер, 24 лютого, коли Росія повномасштабно напала на Україну, дорогою на Харків було підірвано військову техніку окупантів.

Відповідне відео опублікував радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Прошу наших солдатів та офіцерів надсилати відео знищення окупантів. Надсилайте ці відео всім своїм друзям. Вони їх розмістять у ЗМІ. Україна захищатиметься!", – підписав відео Геращенко.

Очевидно, відео зняли місцеві жителі. Вони повідомляють, що російські танки стоять на окружній та точиться бій.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, на об’їзній дорозі містом Харковом спалено чотири російські танки.

Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харківську область. Так, у Чугуєві під Харковом внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку, загинув неповнолітній хлопчик.

Нагадаємо, близько 5:00 ранку 24 лютого за київським часом Володимир Путін у новому зверненні оголосив про проведення "спеціальної військової операції " в Україні. Одночасно РФ розпочала обстріл українських міст.

Кордони України обстрілюють із боку Росії та Білорусі, напружена ситуація і на південних кордонах країни. Вранці 24 лютого депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну.

Теги:
#Харків #Росія #Антон Геращенко
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