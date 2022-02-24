В Україні запровадили військовий стан

Депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну.

Після того, як Путін оголосив війну Україні, а російська армія стала завдавати ударів по військових об’єктах усієї країни. Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Бойовий генерал, народний депутат Михайло Забродський розповів у коментарі "Телеграфу", як депутати голосували.

Зазначимо, що військовий стан – особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військовій агресії.

Докладніше про те, як воєнний стан може вплинути на життя українців, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що атаці від російських військ вже зазнали державного кордону України. Наступ розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

У Луганській області та в деяких районах Черкаської області оголошено загальну евакуацію.