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В Україні запровадили військовий стан

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Верховна Рада Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:31
Верховна Рада

Депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну.

Після того, як Путін оголосив війну Україні, а російська армія стала завдавати ударів по військових об’єктах усієї країни. Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Бойовий генерал, народний депутат Михайло Забродський розповів у коментарі "Телеграфу", як депутати голосували.

Зазначимо, що військовий стан – особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військовій агресії.

Докладніше про те, як воєнний стан може вплинути на життя українців, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що атаці від російських військ вже зазнали державного кордону України. Наступ розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

У Луганській області та в деяких районах Черкаської області оголошено загальну евакуацію.

Теги:
#Верховна Рада #Військове положення
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