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Путін убиває навіть дітей: під Харковом унаслідок обстрілу загинув хлопчик (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Уночі російська армія почала обстріли українських територій Новина оновлена 24 лютого 2022, 11:50
Уночі російська армія почала обстріли українських територій

Крім загиблого хлопчика ще кілька осіб були травмовані

У Чугуєві, що розташований у Харківській області, в результаті ворожого обстрілу виникла пожежа у багатоповерхівці. Окрім кількох травмованих, є й один загиблий — це дитина.

Про це у четвер, 24 лютого, повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з наявною інформацією, близько 8-ї години ранку надзвичайники отримали повідомлення щодо пожежі, яка сталася у житловому 5-поверховому будинку в результаті обстрілу міста російськими окупантами.

На місце події оперативно прибули три оперативні відділення Служби "101" та ліквідували загоряння, що виникло у помешканнях, розташованих на другому, третьому, а також частково на четвертому поверхах.

Також зазначається, що унаслідок вибуху травми, несумісні з життям, отримав неповнолітній хлопчик. Окрім того, є кілька поранених. Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 15 жителів.

Полум'я вдалося ліквідувати близько 10-ї ранку. Відбувається ліквідація наслідків надзвичайної події.

У Чугуєві ворожий снаряд потрапив у житловий будинок
У Чугуєві ворожий снаряд потрапив у житловий будинок

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін фактично оголосив війну Україні у четвер, 24 лютого. Лідер країни-агресора дозволив армії зайти на територію окупованого Донбасу.

Також нагадаємо, що жителям Луганської області запропонували евакуюватися, проте інформація щодо повітряних атак на цивільні та військові об'єкти, що знаходяться на території України, й надалі продовжує надходити.

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