Путин убивает даже детей: под Харьковом в результате обстрела погиб мальчик (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 551
Несколько человек были травмированы
В городе Чугуеве, расположенном в Харьковской области, в результате вражеских обстрелов возник пожар в многоэтажке. Кроме нескольких травмированных есть и один погибший — это ребенок.
Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, согласно имеющейся информации, около 8 часов утра чрезвычайники получили сообщение о пожаре, который возник в жилом 5-этажном доме в результате обстрела города российскими оккупантами.
На место происшествия оперативно прибыли три оперативных отделения Службы "101" и ликвидировали возгорания на втором, третьем, а также частично на четвертом этажах.
В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получил несовершеннолетний мальчик. Кроме того, есть несколько раненых. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 15 человек.
Пламя удалось локализировать около 10 утра. Происходит ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин фактически объявил войну Украине в четверг, 24 февраля. Лидер страны-агрессора разрешил армии зайти на территорию оккупированного Донбасса.
Также напомним, что жителям Луганской области предложили эвакуироваться, однако информация о воздушных атаках на гражданские и военные объекты, находящиеся на территории Украины, продолжает поступать.