Путин убивает даже детей: под Харьковом в результате обстрела погиб мальчик (фото)

Несколько человек были травмированы

В городе Чугуеве, расположенном в Харьковской области, в результате вражеских обстрелов возник пожар в многоэтажке. Кроме нескольких травмированных есть и один погибший — это ребенок.

Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно имеющейся информации, около 8 часов утра чрезвычайники получили сообщение о пожаре, который возник в жилом 5-этажном доме в результате обстрела города российскими оккупантами.

На место происшествия оперативно прибыли три оперативных отделения Службы "101" и ликвидировали возгорания на втором, третьем, а также частично на четвертом этажах.

В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получил несовершеннолетний мальчик. Кроме того, есть несколько раненых. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 15 человек.

Пламя удалось локализировать около 10 утра. Происходит ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

В Чугуеве вражеский снаряд попал в жилой дом

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин фактически объявил войну Украине в четверг, 24 февраля. Лидер страны-агрессора разрешил армии зайти на территорию оккупированного Донбасса.

Также напомним, что жителям Луганской области предложили эвакуироваться, однако информация о воздушных атаках на гражданские и военные объекты, находящиеся на территории Украины, продолжает поступать.