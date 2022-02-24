Беларусь ударила баллистическими ракетами в сторону Украины: детали

Соответствующую информацию сообщили в Минобороны

С территории Республики Беларусь выпущено четыре баллистических ракеты в юго-западном направлении.

Указанное сообщение было обнародовано на официальной странице Министерства обороны Украины, которое впоследствии подтвердил и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении", — говорится в тексте публикации.

Следует также отметить, что в настоящее время информации о типе баллистических ракет и целях их поражения нет.

Официальная информация от Минобороны

Ранее "Телеграф" сообщал, что армия российских оккупантов сумела сбить военный самолет Вооруженных сил Украины, в котором на момент полета находились 14 человек, пятеро из них получили смертельные ранения, однако, несмотря на потери, украинские бойцы продолжают держать оборону вокруг городов нашего осударства: им уже удалось уничтожить семь военных самолетов, принадлежащих армии РФ, а также отразить наступления в Черниговской области, а также в городе Счастье.

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин уже успел заявить, что готов провести переговоры с руководством Украины и назвал условие для прекращения войны с Украиной.