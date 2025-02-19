Его считали женщиной: почему на пике популярности пропал финалист "Х-Фактора" Литвинкович, и где он сейчас

Мало кто знает, что певец родом из Беларуси

Евгений Литвинкович — звезда украинских талант шоу "Х-Фактора" и "Украина має талант" родом из Беларуси. Он впервые пришел на кастинг на украинском телевидении в 2012 году и сразу завоевал сердца украинцев. Однако на пике популярности артист внезапно пропал с радаров.

"Телеграф" решил выяснить, почему после 2014 года Евгений Литвинкович пропал с медиапространства, и чем он занимается сейчас, во время войны в Украине.

Литвинкович — куда пропал белорусский артист

Евгений Литвинкович — известный певец и автор песен, участник множества талант-шоу, среди которых украинские адаптации "Х-Фактор" и "Украина має талант". Он родился 4 ноября 1982 года в селе Жодино Минской области. Украинские зрители узнали Евгения после того, как он дошел до финала шоу "Х-Фактор". В 2013 году артист повторил свой успех, снова дойдя до самого финала талант шоу.

В то время в сети начали распространяться слухи о том, что Литвинкович на самом деле женщина, которая сменила пол и стала мужчиной. Пользователи судачили об этом из-за необычной внешности артиста с характерными женскими чертами. Сам Евгений поставил точку в этих спорах, заявив, что он с рождения мужчина и все эти слухи полный бред.

И хотя Литвинкович не победил ни в одном из проектов, его талант заметили. Телеканал СТБ предложил исполнителю пятилетний контракт и он тут же активно занялся написанием и выпуском песен. И все шло хорошо, однако в 2014 году артист внезапно пропал из медиапространства и перестал выпускать песни и выступать с ними.

Как оказалось, из-за начала войны России против Украины, когда все в стране были озабочены этим вторжением, телеканал СТБ в одностороннем порядке разорвал контракт с Литвинковичем.

Где сейчас Евгений Литвинкович

Как оказалось, исполнитель не прекратил творческую деятельность и продолжал писать песни и выступать, однако это не имело такого публичного резонанса. При этом Евгений жил в Киеве и начал строить отношения с украинкой Викторией, которая занимается проведением развлекательных мероприятий.

А в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Евгений Литвинкович не уехал из Киева, а остался и начал принимать участие в благотворительных концертах. Так, например, известно, что артист выступал для детей в костюме пса Патрона. Кроме того, в прошлом году ко Дню святого Валентина Евгений выпустил украиноязычную песню под названием "Пульс".

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