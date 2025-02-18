До последнего скрывала живот: как во время беременности выглядела телеведущая Наталья Мосейчук (фото)

В втором браке телезвезда родила сына Матвея, уже имея старшего сына Антона

Наталья Мосейчук — известная украинская телеведущая и многолетняя ведущая Телевизионной службы новостей. Сейчас она развивает свой ютуб-канал с интервью, а также известна, как волонтер детской больницы "Охматдет". Известно, что Мосейчук второй раз замужем — ее муж финансист Илья Раевский, которому телеведущая родила сына Матвея.

"Телеграф" расскажет, какой была Наталья Мосейчук во время беременности в 2012 году и как муж узнал о ее беременности раньше нее самой.

Как выглядела Наталья Мосейчук во время беременности

многолетняя ведущая новостей ТСН Наталья Мосейчук дважды была замужем. Ее первый брак был студенческим, она в то время уже работала на Житомирской телерадиокомпании и вероятно познакомилась с Леонидом Мосейчуком именно там. Потом они вместе переехали в Киев, и уже там в 1998 году Наталья родила сына Антона. А вот отношения с мужем не сложились.

Второй брак у Натальи Мосейчук с Ильей Раевским случился спустя более 10 лет. Они познакомились еще в то время, когда оба были в своих первых браках, но не общались. И только спустя десять лет познакомились заново, начали дружить, а потом и поженились.

В 2012 году Наталья Мосейчук родила второму мужу сына Матвея, которому уже 15 лет. В то время она уже была звездой ТСН, однако о ее интересном положении зрители не догадывались — ведущая до последнего скрывала живот. Только когда беременность стало невозможно скрывать Мосейчук заявила о скором пополнении в журнале "Теленеделя", который опубликовал фото ведущей в нежной беременной фотосессии.

Интересно, что о беременности Натальи ее муж догадался раньше, чем она сама об этом узнала. В интервью изданию "Теленеделя" Мосейчук рассказала, как это было.

"Мы хотели этого ребенка и планировали его. Кстати, еще до того, как я узнала свое интересное положение, он как-то посмотрел на меня и сказал: "Ты знаешь, а по-моему мы беременны, Бусинка", — поделилась телезвезда.

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