Один сын спился, второй погиб, а дочь не общалась с ним: что известно о детях актера Евгения Моргунова

Судьба сыновей актера сложилась трагически, а внебрачная дочь мало общалась с отцом

Евгений Моргунов — известный советский актер, который запомнился зрителям своими комическими ролями во многих фильмах того времени. Он стал настоящей звездой советского кинематографа, сыграв в известных комедиях "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Самогонщики" и других. Однако, его личная жизнь вне съемочной площадки была наполнена драмами.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях советского актера Евгения Моргунова, и как сложилась их судьба.

Сыновья Моргунова — что о них известно

В 1963 году Евгений Моргунов случайно познакомился с девушкой Натальей, которая стала его второй официальной женой. Этот брак продлился 36 лет и в нем родилось два сына актера — Антон и Николай. Однако судьба обоих детей сложилась не очень удачно.

Старший сын актера Антон с детства не отличался особыми талантами и не проявлял интереса к учебе. А уже с юности он увлекся алкоголем. Со временем проблема алкоголизма только усугублялась, он нигде не работал, но при этом успел наделать троих детей разным женщинам. Антон даже во взрослом возрасте часто жил с матерью, а к тому же привел домой одну из своих дочерей после развода с женой. После смерти матери Натальи в январе 2021 года, состояние Антона стало еще более тяжелым, что с ним теперь — неизвестно.

Евгений Моргунов с женой Натальей и двумя сыновьями

Судьба младшего сына Евгения Моргунова сложилась трагически. В отличие от старшего брата, Николай был тихим и замкнутым, но также не особо хотел учиться и не проявлял никаких талантов. Николай погиб в автокатастрофе в июне 1998 году, когда ему было 25 лет. Возвращаясь с дачи за рулем автомобиля, он не справился с управлением и врезался в дерево.

Внебрачная дочь Моргунова — что о ней известно

Когда в 1999 году Евгений Моргунов умер, вскрылась еще одна драма его жизни — роман с Татьяной Бурмистровой, которая была монтажером Свердловской киностудии. Они познакомились в конце 1950-х годов на "Мосфильме", и Татьяна сразу понравилась успешному актеру. Однако сама она не проявляла к нему симпатии.

Евгений Моргунов и Татьяна Бурмистрова

Отверженный девушкой актер пошел на подлость — он устроил вечеринку, на которой напоил Татьяну, а на утро они проснулись вместе. Вскоре Татьяна обнаружила, что беременна. Бурмистрова собиралась прервать беременность, однако поддалась на уговоры своей матери и оставила ребенка, но Моргунова так и не простила эту подлость. В 1964 году родилась дочь, которую назвали Ариной. Однако Татьяна не приняла помощь от Евгения и даже не пустила его на выписку из роддома.

Впервые свою дочь Евгений Моргунов увидел только спустя семь месяцев, и то только благодаря усилиям матери Татьяны. Он хотел жениться с Бурмистровой, но она не подпускала его к себе и не хотела, чтобы он общался с дочерью.

Внебрачная дочь Моргунова Арина

Арина была красивой и талантливой девочкой, она окончила "Гнесинку" и стала участницей ансамбля "Метроном", с которым гатролировала по всей стране. Вскоре Арина начала встречаться с руководителем ансамбля Владимиром Карминским, а потом они поженились и вместе решили эмигрировать в США. Там Арина родила троих детей и забрала к себе мать Татьяну Бурмистрову.

Так выглядит Арина Моргунова сейчас

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