Общий памятник с сыном, которого пережил на год: как выглядит могила легенды советских фильмов Моргунова
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Могила актера находится недалеко от главного входа на кладбище
Евгений Моргунов, как и Юрий Никулин, были популярными актерами советского кино и любимчиками миллионов зрителей. Но знаменитостей давно уже нет в живых.
"Телеграф" решил выяснить, где похоронен звезда фильма "Кавказская пленница" и "Операция Ы" Евгений Моргунов и как выглядит его могила. Скончался актер в возрасте 72 года.
Чем прославился актер Евгений Моргунов
Евгений Моргунов увлекся кинематографом еще в молодые годы, поэтому играл в театре и снимался в кино во второстепенных и эпизодических ролях. Но режиссеры не замечали харизматичного молодого человека, однако Моргунов не унывал и шел к своей цели. И встреча с Леонидом Гайдаем полностью изменила его жизнь.
Режиссер пригласил Моргунова сняться в фильме "Пес-Барбос и необычный кросс", которая произвела фурор и прославила троицу актеров (Моргунова, Никулина и Вицина). Образ Бывалого сильно понравился зрителям. Эту роль Моргунов сыграл в киноленте "Кавказская пленница", "Операция Ы", "Семь стариков и одна девушка", "Комедия давно минувших дней".
С 1980 по 1990 год Евгений сыграл во многих фильмах, а после перестройки начался кризис, который отразился и на киноиндустрии. Для Моргунова в новой реальности места так и не нашлось.
Как выглядит могила Моргунова и где похоронен
Советский актер после окончания карьеры сильно переживал, поэтому пристрастился к алкоголю, несмотря на сахарный диабет. Он перенес два инфаркта и инсульт. А 20 июня 1989 года в ДТП погиб его младший сын Николай, эта трагедия еще больше подкосила здоровье актера и он скончался через год после смерти наследника, а именно 25 июня 1999 года.
Их похоронили рядом на Кунцевском кладбище, поставив один большой памятник на двоих. Выглядит он довольно скромно, одна гранитная плита, на которой выделен круг, где написано имя советского актера, а также дата рождения и смерти.
В 2021 году умерла жена Моргунова Наталья от продолжительной болезни, и в этом же году не стало их младшего сына Антона. Его похоронили в могиле матери, у них даже на двоих одна табличка. Вся семья Моргуновых покоится в одном месте. Их могила расположена недалеко от входа в контору кладбища.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила актера Андрея Краско. Он умер в Украине после алкогольной интоксикации.