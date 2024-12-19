Общий памятник с сыном, которого пережил на год: как выглядит могила легенды советских фильмов Моргунова

Могила актера находится недалеко от главного входа на кладбище

Евгений Моргунов, как и Юрий Никулин, были популярными актерами советского кино и любимчиками миллионов зрителей. Но знаменитостей давно уже нет в живых.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронен звезда фильма "Кавказская пленница" и "Операция Ы" Евгений Моргунов и как выглядит его могила. Скончался актер в возрасте 72 года.

Чем прославился актер Евгений Моргунов

Евгений Моргунов увлекся кинематографом еще в молодые годы, поэтому играл в театре и снимался в кино во второстепенных и эпизодических ролях. Но режиссеры не замечали харизматичного молодого человека, однако Моргунов не унывал и шел к своей цели. И встреча с Леонидом Гайдаем полностью изменила его жизнь.

Евгений Моргунов в молодости

Режиссер пригласил Моргунова сняться в фильме "Пес-Барбос и необычный кросс", которая произвела фурор и прославила троицу актеров (Моргунова, Никулина и Вицина). Образ Бывалого сильно понравился зрителям. Эту роль Моргунов сыграл в киноленте "Кавказская пленница", "Операция Ы", "Семь стариков и одна девушка", "Комедия давно минувших дней".

Евгений Моргунов запомнился ролью Бывалого

С 1980 по 1990 год Евгений сыграл во многих фильмах, а после перестройки начался кризис, который отразился и на киноиндустрии. Для Моргунова в новой реальности места так и не нашлось.

Как выглядит могила Моргунова и где похоронен

Советский актер после окончания карьеры сильно переживал, поэтому пристрастился к алкоголю, несмотря на сахарный диабет. Он перенес два инфаркта и инсульт. А 20 июня 1989 года в ДТП погиб его младший сын Николай, эта трагедия еще больше подкосила здоровье актера и он скончался через год после смерти наследника, а именно 25 июня 1999 года.

Евгений Моргунов вместе с женой и сыновьями

Их похоронили рядом на Кунцевском кладбище, поставив один большой памятник на двоих. Выглядит он довольно скромно, одна гранитная плита, на которой выделен круг, где написано имя советского актера, а также дата рождения и смерти.

Как выглядит могила Евгения Моргунова

В 2021 году умерла жена Моргунова Наталья от продолжительной болезни, и в этом же году не стало их младшего сына Антона. Его похоронили в могиле матери, у них даже на двоих одна табличка. Вся семья Моргуновых покоится в одном месте. Их могила расположена недалеко от входа в контору кладбища.

У Евгения Моргунова с сыном общий памятник

Где похоронен Евгений Моргунов и его семья

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила актера Андрея Краско. Он умер в Украине после алкогольной интоксикации.