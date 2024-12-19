Спільний пам’ятник з сином, якого пережив на рік: як виглядає могила легенди радянських фільмів Моргунова

Могила актора знаходиться недалеко від головного входу на цвинтар

Євген Моргунов, як і Юрій Нікулін, були популярними акторами радянського кіно та улюбленцями мільйонів глядачів. Але знаменитостей давно вже немає в живих.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де поховано зірку фільму "Кавказька полонянка" та "Операція И" Євгена Моргуноав і як виглядає його могила. Помер актор у віці 72 роки.

Чим прославився актор Євген Моргунов

Євген Моргунов захопився кіноматографом ще в молоді роки, тому грав у театрі та знімався у кіно у другорядних та епізодичних ролях. Але режисери не помічали харизматичного молодого чоловіка, проте Моргунов не сумував і йшов до своєї мети. І зустріч із Леонідом Гайдаєм повністю змінила його життя.

Євген Моргунов у молодості

Режисер запросив Моргунова знятися у фільмі "Пес-Барбос і незвичайний крос", яка викликала фурор і прославила трійцю акторів (Моргунова, Нікуліна та Віцина). Образ Бувалого дуже сподобався глядачам. Цю роль Моргунов зіграв у кінострічці "Кавказька полонянка", "Операція И", "Сім старих та одна дівчина", "Комедія давно минулих днів".

Євген Моргунов запам’ятався роллю Бувалого

З 1980 по 1990 рік Євген зіграв у багатьох фільмах, а після перебудови почалася криза, яка позначилася на кіноіндустрії. Для Моргунова в новій реальності місця так і не знайшлося.

Який вигляд має могила Моргунова і де похований

Радянський актор після закінчення кар’єри сильно переживав, тому зловживав алкоголем, попри цукровий діабет. Він переніс два інфаркти та інсульт. А 20 червня 1989 року у ДТП загинув його молодший син Микола, ця трагедія ще більше підкосила здоров’я актора і він помер через рік після смерті спадкоємця, а саме 25 червня 1999 року.

Євген Моргунов разом із дружиною та синами

Їх поховали поряд на Кунцевському цвинтарі, поставивши один великий пам’ятник на двох. Виглядає він досить скромно, одна гранітна плита, де виділено коло, де написано ім’я радянського актора, дата народження і смерті.

Як виглядає могила Євгена Моргунова

У 2021 році померла дружина Моргунова Наталя від тривалої хвороби, і цього ж року не стало їхнього молодшого сина Антона. Його поховали у могилі матері, у них навіть на двох одна табличка. Вся сім’я Моргунових знаходиться в одному місці. Їхня могила розташована недалеко від входу в контору цвинтаря.

Євген Моргунов із сином мають спільний пам’ятник

Де похований Євген Моргунов та його родина

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила актора Андрія Краско. Він помер в Україні після алкогольної інтоксикації.