Підмінили труну та поховали через місяць після смерті: де знаходиться могила виконавця хіта "Шоколадний заєць" Нарциса

Похорон "Шоколадного зайця" не обійшовся без скандалів

Російський співак камерунського походження П’єр Нарцис, який прославився завдяки хіту "Шоколадний заєць", помер 2022 року у віці 45 років. Прощання з ним проходило в Москві, але поховали його через місяць після смерті, згідно з африканськими звичаями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де похований співак та як виглядає його могила. Похорон П’єра Нарциса не обійшовся без скандалів.

Через що помер виконавець пісні "Шоколадний заєць" П’єр Нарцис

Виконавець П’єр Нарцис, який народився в Камеруні, у молодості приїхав підкорювати Москву. Він зіграв невелику роль у фільмі "Сибірський цирульник", почав навчатися на журналіста, працював у нічних клубах, грав у "КВК", але досягти популярності йому вдалося завдяки проєкту "Фабрика зірок-2".

П’єр Нарцис став популярним завдяки "Фабриці зірок"

П’єр Нарцис не потрапив до трійки лідерів передачі, але прославився завдяки хіту "Шоколадний заєць", який слухали й в Україні. З того часу він став медійною людиною і часто з’являвся в компанії знаменитостей.

П’єр Нарцис помер під час операції

Але в червні 2022 року його колишня дружина Валерія Калачова повідомила, що артист помер в одній з московських лікарень. Як виявилося, упродовж багатьох років співак боровся з тяжкою формою подагри, у 2022 році йому також діагностували ниркову недостатність. П'єр помер від зупинки серця під час операції на нирках.

Як виглядає могила П’єра Нарциса і що сталося на похороні

Прощання з П’єром Нарцисом неодноразово переносилося з різних причин і відбулося 30 червня 2022 року у Москві у ритуальному залі ЦКЛ. Але не обійшлось і без скандалів.

На церемонії були присутні деякі селебріті з 2000-х років, але найнесподіванішою гостею стала ведуча Ксенія Грін, яка заявила, що вона була "таємною" дружиною артиста і збиралася заради нього піти від чоловіка.

"Таємна" дружина артиста прийшла до нього на похорон

Крім цього, стався казус із труною. Колишня дружина П’єра купила для нього дводверну білу труну із золотим оздобленням, яку, за її словами, за кілька годин до прощання родичі артиста замінили своєю. Але після чергової розмови було вирішено, що попрощаються з Нарцисом у білій труні. До речі, під час прощання у Москві на П’єрі була його улюблена кепка.

Прощання з П’єром Нарцисом проходило у Москві

Колишня дружина П’єра Валерія Калачова

Родичі П’єра переживали, щоб його не поховали в Москві, хоча Валерія наполягала на цьому, оскільки П’єр понад 20 років жив у Росії. Але в результаті його тіло було доставлено на батьківщину до Камеруну. Там виконавця хіта "Шоколадний заєць" поховали у сімейному склепі, через місяць після його смерті. Жодних фотографій його могили у відкритому доступі немає.

Валерія Калачова разом із дочкою Кароліною-Крістель

Його тіло привезли до Камеруну в білій труні, що підтверджують знімки, опубліковані в мережі. Але як писали ЗМІ, потім його переклали в дерев’яну труну, як цього вимагають африканські звичаї, кепку з покійного зняли, а складені на грудях окостенілі руки важко розчепили й поклали вздовж тіла. Похорон у Камеруні розтягують на кілька днів, а то й тижнів, оскільки таким чином до покійного проявляється данина поваги.

П’єра Нарциса поховали у склепі в Камеруні

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає могила Олександра Ширвіндта. Актора поховали лише через місяць після смерті.