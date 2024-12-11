Як виглядає могила Проні із легендарної комедії "За двома зайцями" (фото)

Актриса спочиває разом зі своїм коханим чоловіком

Українська актриса театру та кіно Маргарита Криницина стала всенародною улюбленицею після того, як втілила роль ексцентричної заможної спадкоємиці сімейства Сірко — Проні Прокопівни. Її успіх намагалася побити сама Алла Пугачова, проте легендарний фільм 1961 року став ближчим українцям, ніж його російська версія.

Маргарита Криницина хоч і народилася 1932 року в Росії (селище Нова Ляля, зараз Свердловська область), і закінчила московський ВДІК, але з 1959 року актриса постійно жила у Києві.

Ще під час навчання в інституті Криницька вийшла заміж за фронтовика, студента ВДІКу Євгена Онопрієнка. Чоловік став відомим сценаристом та кінодраматургом ("Гори, гори, моя зоре", "В бій ідуть тільки "старики" та інші відомі роботи), а в 1986 році став Заслуженим діячем мистецтв УРСР.

Актори Олег Борисов та Маргарита Криницина у комедії "За двома зайцями"

Криницина з чоловіком Євгеном Онопрієнком

Подружжя разом жило у київському будинку на вул. Амвросія Бучми, 8. Там же вони й виростили єдину дочку Аллу (після заміжжя Суріна), яка пішла стопами батька і стала сценаристом і режисером.

Де похована Маргарита Криницина

Актриса померла на 74 році життя 10 жовтня 2005 року, через вісім років після смерті чоловіка Євгена від раку. Пара разом спочиває на знаменитому Байковому цвинтарі (дільниця № 49а).

Як виглядає могила Маргарити Кринициної

Пам’ятник актрисі виконано у формі плівкової кінострічки, на одному з кадрів якої виконавиця Проні зображена зі щирою широкою посмішкою. Постаменти подружжю зроблені в одному стилі.

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