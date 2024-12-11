Народився у Донецьку і помер у 31 рік: як зараз виглядає могила реп-співака Міхея (фото, відео)

Похований репер буквально за два кроки від могили Висоцького

Цієї середи відомому реп-виконавцю Сергію Крутікову, відомому як Міхей, могло виповнитися 54 роки. Проте пішов із життя артист з України у молодому віці.

Учасник колективів Bad Balance та "Міхей і Джуманджі" набув великої популярності, як автор хіта та однойменного альбому "С*ка любов" 1999 року. "Телеграф" розповідає, що відомо про Сергія Крутікова, від чого помер молодий репер і як сьогодні виглядає його могила.

Хто такий Міхей

Сергій Крутіков народився 11 грудня 1970 року у Донецьку. Після 8 класу батьки із сином переїхали до Ростова-на-Дону, де хлопчик вступив до музичного училища за класом ритм-секції. Проте за кілька місяців Сергій повернувся до Донецька, де розпочав навчання у місцевому ПТУ, паралельно працюючи актором в обласному українському музично-драматичному театрі імені Артема. У цей час хлопець захопився хіп-хопом та брейк-дансом і навіть недовгий час був учасником дуету "Точка замерзання". Після закінчення ПТУ Крутіков поїхав до Петербурга і вступив до Вищої школи культури, а потім перебрався до Москви.

Був учасником гуртів Bad Balance з лідером ШЕFF та бітбейкером DJ LA, який виступав по РФ на розігріві у Богдана Титоміра. Пізніше успішний колектив гастролював Європою. Особливе визнання здобули альбоми Bad Balance "Нальотчики" (1994) та Chisto Pro (1996).

Міхей із Bad Balance

З 1995 року Міхей також займається сольною кар’єрою "Міхей і Джуманджі". Дебютний альбом "С*ка любов" приніс величезний успіх: однойменна пісня, "Туда" та "Мама" стали хітами, а Крутіков був названий найкращим виконавцем 1999 року.

Смерть Сергія Крутікова "Міхея"

У липні 2002 року у Міхея стався інсульт, від якого він оговтався вже в серпні. Однак 27 жовтня увечері співаку стало погано, і до приїзду швидкої допомоги він помер. Причиною смерті 31-річного артиста стала гостра серцева недостатність через відірваний тромб.

Де похований Міхей і як виглядає могила

30 жовтня 2002 року Крутіков був кремований у Ніколо-Архангельському крематорії, а порох похований на Ваганьковському цвинтарі в Москві. На могилі артиста, яка розташована всього за кілька метрів від поховання Висоцького, встановлено сірий гранітний пам’ятник із бюстом Міхея, який зображує його з опущеною головою. Рука співака лежить на табличці з написом Jumanji.

На землі біля постаменту розташована табличка: "Крутіков Сергій Євгенович 1970–2002. Я тебе ніколи не забуду. Настя". Ескіз пам’ятника розробила кохана Сергія — Анастасія Фільченко. Артист не був одружений і не мав дітей.

Зазначимо, що в Росії деякі співаки висловилися проти війни в Україні, тоді як інші стали затятими путіністами. Раніше ми писали про Гаріка Сукачова, який називає українців "руським народом".