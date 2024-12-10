Брат відомої української співачки записує пісні з путіністами: куди пропав Міша Марвін

Співак "перевзувся" двічі і тепер цинічно розхвалює Москву

Відомий виконавець Міша Марвін (справжнє ім’я Михайло Решетняк) з 2015 року співпрацював із російським лейблом Black Star і розважав росіян. Після вторгнення артист зрікся рублів і навіть заявив, що ноги його не буде в Росії. І збрехав.

Молодший брат української співачки Tayanna (Тетяна Решетняк), яка залишається жити у Києві з сином та займається благодійністю, "перевзувся". Розповідаємо, що відомо про Мішу Марвіна і як він зрікся своєї країни.

Хто такий Міша Марвін

Народився у Чернівцях у багатодітній родині. Крім відомої сестри, Михайло також має двох братів. У 2006 році артист-початківець переїхав до Києва і вступив на кафедру музикознавства до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Під час навчання був у гурті "Павлики International", яку курирував Віктор Павлік.

Міша Марвін (другий зліва) у гурті "Павлики International" та з Віктором Павліком

З 2013 року Марвін починає будувати кар’єру в Росії. Записує пісні з російськими артистами: Мот, Оленою Темніковою, Ханною, Тіматі, Еммою М та іншими. У січні 2020 року Міша записує спільний сингл зі зрадницею Ані Лорак ("Ухожу").

Міша Марвін пише російськомовні пісні з путіністами

Міша Марвін і війна в Україні

Після початку повномасштабної російської агресії співак спочатку виступив проти війни та повідомив про розрив відносин із Black Star. Вже 2023 року Марвін повернувся до Москви та видалив антивоєнні пости із соцмереж.

Незабаром в Інстаграмі артиста з’явилося повідомлення, що він повертається до російського лейбла. "Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб розв'язати всі проблеми. Так і сталося. Лейбл передав мені права на ім’я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Black Star буде моїм дистриб’ютором і забезпечуватиме менеджмент", — "перевзувся" виконавець.

Марвін активно гастролює містами країни, яка напала на його батьківщину, ділиться фотографіями з московських тусовок, де розважається з затятими путіністами, і хвалить Москву за свої "кар’єрні перспективи". Днями похвалився спільним виступом із путіністкою Валерією у Кремлівському Палаці.

Міша Марвін та Валерія

Що Tayanna говорить про свого брата-зрадника

У травні 2024 року в інтерв’ю Славі Дьоміну співачка розповіла, що не спілкується з молодшим братом. "Я цю тему абсолютно не порушую. Взагалі про брата в інтерв’ю я не порушую цю тему, тому що як я вже пояснювала, я не несу відповідальності за інших людей, за братів, за сестер. Моя позиція, мені здається, абсолютно зрозуміла", — заявила зірка.

Михайло з мамою та сестрою Тетяною Решетняк

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