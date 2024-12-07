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"Скрізь війни, і скрізь замішана Москва": які пророчі слова писав Назарій Яремчук про Україну 30 років тому

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Назарія Яремчука не стало у віці 43 років Новина оновлена 07 грудня 2024, 13:26
Назарія Яремчука не стало у віці 43 років. Фото Колаж "Телеграфу"

За два тижні до смерті співак вразив правдою щодо українців та впливу Росії

Видатний український співак Назарій Яремчук, якому 30 листопада мало виповнитися 73 роки, співав навіть у тяжкі хвилини хвороби. Народний артист довгий час хворів на рак, помер 30 червня 1995 року та був похований у рідних Чернівцях. За життя виконавець вірив, що високе мистецтво здатне врятувати світ і допомогти людям знайти сенс життя.

Назарій Яремчук мав не тільки музичний талант, а й пророчий дар. За два тижні до своєї смерті співак написав у власному щоденнику те, що через роки залишається актуальним — про згубний вплив Росії та як українці не цінують своєї країни і нації.

Що писав Назарій Яремчук 30 років тому

"Україну наповнила дешевизна, примітив у гарних обгортках. Ми гордились раніше, що ми — найбільш читаючий народ і дуже розумний. На жаль, це не так. Як кролик перед удавом, наш народ перед урядом з півночі. Ще ніколи з півночі нам не приходило добро. Треба змінитись. Трохи порозумнішати. Купуй вітчизняне. Люди наші будуть мати більшу зайнятість, будуть отримувати зарплату і т.д. Ні! Куплю чуже.

Спитайте у французів про найкращих співаків, акторів, письменників, малярів, вони скажуть: це французи, а потім відзначають інших. Спитайте про це в американців, італійців — та ж відповідь. Розгадка надзвичайно проста. Ні, це не зарозумілість. Своя сорочка ближче до тіла. Протилежна картина з Україною благословенною, де кожен день транслюють телебачення ворожої, інакше не назвеш, держави, де всіх нас переконують, що ми ні на що не здатні, що ми хохляндія, шаровари.

назарій яремчук у молодості
Фото: vikna.tv

А що вже казати про музику. Навала московського примітиву створила цілковиту пустку в душах молоді. Добивають нас у власному домі-державі ресторанні, напіввульгарні так звані шлягери з московського шоубізнесу. І все це споживає примітивний хохол, як вони кажуть на Україну.

Спитаю, хто з українських артистів виступав з концертами в Москві, Ленінграді за останні роки чи раніше? Відповіді нема. А хто з Москви був в Україні? Відповідь – сотні. І насичують нас. Поруч десятки, сотні співаків, композиторів, фестивалів вищого рівня, ніж у Москві, а у пресі — ні слова!.. Образливо. Лише якесь "явище" з Москви ще й родом з України, преса, ТБ, радіо в один голос створюють дармову рекламу для них, а свої? Кращі!!! Замовчуються. Доки така несправедливість, нелюбов буде у нас в Україні до свого?

назарій яремчук
Фото: molbuk.ua

Де сформована ідеологія нашого суспільства, нашого народу, народу трудівного, талановитого, мудрого і розважливого, але і народу, який звик терпіти наругу, насильство над собою. Що це значить? Ох, гомосовєтікус. Що ти з нами наробила, Москва? Що ми з собою самі робимо? На фоні екологічних негараздів наша талановита молодь пішла на вулицю. Вулиця – і стихія, і дім. А вулицею володіє Москва, бо там ще гірше, і найгірші звички легше засвоюються.

В нашу країну запущено сотні тисяч агентів Москви для дестабілізації стану в державі, підплачувались виборчі кампанії, і ось результат — парламент не може ухвалити елементарних законів життєдіяльності України, наших громадян. І досі плачемось. Обдурюють нас з допомогою Москви і нас самих обдурють, що не можемо жити добре, без підказки, без керівної ролі найголоднішого, обдертого москвича, але який має атомну зброю, нафту і газ, ще в недалекому минулому викачували з наших надр ці багатства. Нас віками обдирали, гнобили, експлуатували, вивозили все — від сала і чорнозему, від трудящих рук до геніального інтелекту. Тепер ми держава. Не дають будувати. Контррозвідки Москви наплодили чи не сотні газет в Україні, і скрізь пропаганда проти нашої дорогої і рідної, терплячої і серцю милої Батьківщини України.

Любі українці, народе України – це і українці, білоруси, росіяни, євреї, німці, болгари, румуни і всі-всі — будьте пильні! Нас хочуть уярмити, нас хочуть порізнити, розсварити. Не даймо їм цього шансу, бо в нас його не буде. Погляньмо навколо – скрізь війни, і скрізь замішана Москва! Невже нас зловіща історія не навчила?"

Нагадаємо, що народний артист був одружений двічі. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про вдову Назарія Яремчука — Дарину.

Теги:
#Україна #Росія #Назарій Яремчук