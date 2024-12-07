"Везде войны, и везде замешана Москва": какие пророческие слова писал Назарий Яремчук об Украине 30 лет назад

За две недели до смерти певец поразил правдой относительно украинцев и влияния России

Выдающийся украинский певец Назарий Яремчук, которому 30 ноября должно было исполниться 73 года, пел даже в тяжелые минуты болезни. Народный артист долгое время болел раком, умер 30 июня 1995 года и был похоронен в родных Черновцах. При жизни исполнитель верил, что высокое искусство способно спасти мир и помочь людям обрести смысл жизни.

У Назария Яремчука был не только музыкальный талант, но и пророческий дар. За две недели до своей смерти певец написал в собственном дневнике то, что спустя годы остается актуальным — о губительном влиянии России и как украинцы не ценят свою страну и нацию.

Что писал Назарий Яремчук 30 лет назад

"Украину наполнила дешевизна, примитив в хороших обертках. Мы гордились раньше, что мы — самый читающий народ и очень умный. К сожалению, это не так. Как кролик перед удавом, наш народ перед правительством с севера. Еще никогда с севера нам не приходило добро. Надо поменяться. Чуть поумнеть. Покупай отечественное. Люди наши будут иметь большую занятость, получать зарплату и т.д. Нет! Куплю чужое.

Спросите у французов о лучших певцах, актерах, писателях, малярах, они скажут: это французы, а потом отмечают других. Спросите об этом американцев, итальянцев — тот же ответ. Разгадка очень проста. Нет, это не высокомерие. Своя рубашка ближе к телу. Противоположная картина с Украиной благословенной, где каждый день транслируют враждебное телевидение, иначе не назовешь, государства, где всех нас убеждают, что мы ни на что не способны, что мы хохляндия, шаровары.

А что уж говорить о музыке. Нашествие московского примитива создало полную пустоту в душах молодежи. Добивают нас в собственном доме-государстве ресторанные, полувульгарные так называемые шлягеры из московского шоу-бизнеса. И все это потребляет примитивный хохол, как они говорят на Украину.

Спрошу, кто из украинских артистов выступал с концертами в Москве, Ленинграде за последние годы или раньше? Ответа нет. А кто из Москвы был в Украине? Ответ – сотни. И насыщают нас. Рядом десятки, сотни певцов, композиторов, фестивалей более высокого уровня, чем в Москве, а в прессе ни слова!.. Обидно. Лишь какое-то "явление" из Москвы еще и родом из Украины, пресса, ТВ, радио в один голос создают бесплатную рекламу для них, а свои? Лучшие!!! Умалчиваются. До каких пор такая несправедливость, нелюбовь будет у нас в Украине к своему?

Где сформирована идеология нашего общества, нашего народа, народа трудящегося, талантливого, мудрого и рассудительного, но и народа, привыкшего терпеть поругание, насилие над собой. Что это значит? Ох, гомосоветикус. Что ты с нами наделала, Москва? Что мы с собой сами делаем? На фоне экологических проблем наша талантливая молодежь пошла на улицу. Улица – и стихия, и дом. А улицей владеет Москва, потому что там еще хуже, и самые плохие привычки легче усваиваются.

В нашу страну запущены сотни тысяч агентов Москвы для дестабилизации состояния в государстве, подплачивались избирательные кампании, и вот результат — парламент не может принять элементарные законы жизнедеятельности Украины, наших граждан. До сих пор плачемся. Обманывают нас с помощью Москвы и нас самих обманут, что мы не можем жить хорошо, без подсказки, без руководящей роли самого голодного, ободранного москвича, но который имеет атомное оружие, нефть и газ, еще в недалеком прошлом скачивали из наших недр эти богатства. Нас веками обдирали, притесняли, эксплуатировали, вывозили все — от сала и чернозема, от трудящихся рук до гениального интеллекта. Теперь мы государство. Не дают строить. Контрразведки Москвы наплодили почти сотни газет в Украине, и везде пропаганда против нашей дорогой и родной, терпеливой и сердцу милой Родины Украины.

Дорогие украинцы, народ Украины – это и украинцы, белорусы, русские, евреи, немцы, болгары, румыны и все-все – будьте бдительны! Нас хотят беспокоить, нас хотят различить, рассорить. Не дадим им этого шанса, потому что у нас его не будет. Посмотрим вокруг – всюду войны, и везде замешана Москва! Неужели нас зловещая история не научила?"

Напомним, что народный артист был женат дважды. Ранее "Телеграф" писал, что известно о вдове Назария Яремчука — Дарье.