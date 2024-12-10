Дружив із Зеленським, а потім сказав "Дякую" Путіну за війну: що говорить про вторгнення Росії Марат Башаров

Зірку "Ворошилівського стрільця" було звільнено з театру за підтримку війни

Російський актор Марат Башаров ще до повномасштабного вторгнення Росії став персоною нон-грата в Україні. Після 2014 року зірка фільмів "Ворошиловський стрілець" та "Тайговий роман" незаконно відвідував анексований Крим.

Разом із Володимиром Зеленський артист знімався у кіно і навіть називав президента України великою людиною. "Телеграф" розповідає, як Марат Башаров підтримав війну в Україні та як зараз виглядає.

Марат Башаров говорив про дружбу із Зеленським

Російський актор заявляв, що до війни мав дружні стосунки з Володимиром Зеленським, коли знімався з ним у фільмах "Службовий роман. Наш час" (2011) та "Ржевський проти Наполеона" (2012).

"Це велика людина, великий, чудовий актор і чесна людина… Якщо у Володі завжди все виходить на знімальному майданчику, то чому не вийде біля керма держави? Просто знімальний майданчик — це маленька держава", — говорив Башаров, коли Зеленський балотувався у президенти України.

Зеленський, Башаров і Заворотнюк колись були колегами зі знімального майданчика

Що Марат Башаров говорить про війну в Україні

До повномасштабної війни російський актор неодноразово відвідував анексований РФ український Крим. Там він гастролював зі своїми спектаклями, а також брав участь у пропагандистських заходах. Після цього Башаров потрапив до "Миротворця".

24 лютого 2022 року в Інстаграмі чоловік виклав спільне фото з російським диктатором Путіним і написав "Дякую", явно даючи зрозуміти, що він підтримує агресивну політику Кремля.

Після цього посту Башарова звільнив з московського драматичного театру "Школа сучасної п’єси" керівник театру, одесит Йосип Райхельгауз, який засудив війну в Україні. Незабаром і самого Райхельгауза зняли з посади через його публічну критику дій російського уряду.

Йосип Райхельгауз родом із Одеси

Путініст також не раз їздив на окупований Донбас, зокрема 12 червня 2022 року Башаров відвідав Луганськ та виступив там у рамках пропагандистського святкування Дня Росії.

2 серпня актор засудив колег, які не підтримали війну і вирішили залишити Росію. Порівняв країну-агресорку з "матір’ю", а тих, що поїхали – з "невдячними дітьми". Башарова включила до списку санкцій навіть Канада, а не тільки Україна.

Як зараз виглядає Марат Башаров

Нагадаємо, на Донбасі по черзі знищують російських найманців, через які страждають мирні українці. Раніше "Телеграф" показував, як у Донецьку виглядає могила бойовика "Мотороли".