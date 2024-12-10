Дружив із Зеленським, а потім сказав "Дякую" Путіну за війну: що говорить про вторгнення Росії Марат Башаров
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Зірку "Ворошилівського стрільця" було звільнено з театру за підтримку війни
Російський актор Марат Башаров ще до повномасштабного вторгнення Росії став персоною нон-грата в Україні. Після 2014 року зірка фільмів "Ворошиловський стрілець" та "Тайговий роман" незаконно відвідував анексований Крим.
Разом із Володимиром Зеленський артист знімався у кіно і навіть називав президента України великою людиною. "Телеграф" розповідає, як Марат Башаров підтримав війну в Україні та як зараз виглядає.
Марат Башаров говорив про дружбу із Зеленським
Російський актор заявляв, що до війни мав дружні стосунки з Володимиром Зеленським, коли знімався з ним у фільмах "Службовий роман. Наш час" (2011) та "Ржевський проти Наполеона" (2012).
"Це велика людина, великий, чудовий актор і чесна людина… Якщо у Володі завжди все виходить на знімальному майданчику, то чому не вийде біля керма держави? Просто знімальний майданчик — це маленька держава", — говорив Башаров, коли Зеленський балотувався у президенти України.
Що Марат Башаров говорить про війну в Україні
До повномасштабної війни російський актор неодноразово відвідував анексований РФ український Крим. Там він гастролював зі своїми спектаклями, а також брав участь у пропагандистських заходах. Після цього Башаров потрапив до "Миротворця".
24 лютого 2022 року в Інстаграмі чоловік виклав спільне фото з російським диктатором Путіним і написав "Дякую", явно даючи зрозуміти, що він підтримує агресивну політику Кремля.
Після цього посту Башарова звільнив з московського драматичного театру "Школа сучасної п’єси" керівник театру, одесит Йосип Райхельгауз, який засудив війну в Україні. Незабаром і самого Райхельгауза зняли з посади через його публічну критику дій російського уряду.
Путініст також не раз їздив на окупований Донбас, зокрема 12 червня 2022 року Башаров відвідав Луганськ та виступив там у рамках пропагандистського святкування Дня Росії.
2 серпня актор засудив колег, які не підтримали війну і вирішили залишити Росію. Порівняв країну-агресорку з "матір’ю", а тих, що поїхали – з "невдячними дітьми". Башарова включила до списку санкцій навіть Канада, а не тільки Україна.
Нагадаємо, на Донбасі по черзі знищують російських найманців, через які страждають мирні українці. Раніше "Телеграф" показував, як у Донецьку виглядає могила бойовика "Мотороли".