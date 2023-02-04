Улюблений артист путіна, а ще Басков, Боярсьский, та інші: Канада ввела санкції проти росіян

Під санкції потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб рф, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди

Слідом за Сполученими Штатами Америки санкції проти росії та затятих поціновувачів "руского міра", рішення щодо введення низки обмежень прийняла й Канада. До санкційних списків потрапив улюблений співак російського диктатора микола расторгує (його групу "любе" путін називав своєю улюбленою), а також його колеги по сцені — микола басков, ірина алегрова, лариса доліна, михайло боярський та інші.

Інформацію, котру повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, оприлюднила пресслужба канадського відомства, зазначивши, що з лютого санкції будуть впроваджені загалом проти 38 фізичних осіб та 16 організацій, які причетні або підтримують російську агресію та пропаганду проти України та

"Війна президента володимира путіна в Україні заснована на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані організації новин, щоб підтримати тези Кремля і спробувати виправдати звірства, що відбуваються по всій Україні. Це призвело до необґрунтованої підтримки російського режиму та продовження мільйонів. безневинних українців", – йдеться у повідомленні.

Хто потрапив у список

МІА "росія сьогодні",

United World International,

"Фонд боротьби з репресіями",

фонд "рускій мір".

А також такі російські "зірки", як микола басков, михайло боярський, марат башаров, діма білан, микола расторгуєв, олег газманов, олександр маршал, поліна гагаріна, надія бабкіна, олександр буйнов, дана борисова, ірина аллегрова, лариса доліна, дмитро дюжев, вікторія дайнеко, михайло галустян та інші.

За словами міністерки, через російську дезінформацію вимушено страждають мільйони людей в Україні.

"У пошуках хибної правдоподібності для підтримки своєї брехні президент путін закликав росіян з публічними платформами просувати дезінформацію і пропаганду. Президент путін намагається маніпулювати громадською думкою. Канада не дозволить розповсюджувачам дезінформації і пропаганди". — Заявила Жолі.

Також у МЗС додали, що за 8 років війни на українських територіях Канада впровадила санкційні обмеження вже проти 2200 фізичних та юридичних осіб із росії. А з початком повномасштабного вторгнення внесла до санкційних списків ще додатково понад 1600 фізичних та юросіб із росії, України та Білорусі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський впровадив обмеження проти екснардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла та інших представників російської православної церкви (РПЦ).