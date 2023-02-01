Санкції проти росії не підлягають обговоренню: нова заява МОК

Російські спортсмени не виступатимуть під своїм прапором

МОК відповів на коментарі президента Олімпійського комітету росії Станіслава Позднякова про допуск російських спортсменів до міжнародних стартів. Раніше Поздняков попросив Україну не бойкотувати Олімпіаду.

Глава ОКР вимагав дозволити росіянам брати участь у міжнародних змаганнях на тих самих умовах, що й інші спортсмени. Тобто, з прапором та гімном.

"Санкції проти росії та білорусі не підлягають обговоренню. Вони були одноголосно підтверджені на нещодавньому саміті Олімпійських ігор 9 грудня 2022 року", — цитує прес-службу МОК "Чемпіонат".

Раніше Національний олімпійський комітет (НОК) України заявив, що розгляне можливість бойкоту Олімпіади-2024, яка пройде у Парижі, у разі допуску росіян. Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) припустився можливості участі росіян у міжнародних турнірах під нейтральним прапором. Президент України Володимир Зеленський відразу розкритикував цю ініціативу МОК.

Крім того, наші команди готові відмовитися від олімпійської кваліфікації, якщо там виступатимуть росіяни та білоруси.