Якщо здоровий глузд не переможе: що зробить Україна, коли росію пустять на Олімпіаду-2024

Федерація баскетболу України готова на рішучий крок

Генеральний секретар Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) Андреас Загкліс підтримує намір Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян до змагань.

"Якщо обставини дозволять, ми шукатимемо якісь можливості для вирішення цієї ситуації, тому що немає сумнівів, росія — дуже велика сила у світовому баскетболі", — заявив Загкліс.

На це вже відреагувала Федерація баскетболу України, яка погрожувала бойкотом олімпійської кваліфікації. Відповідний лист було опубліковано на сайті ФБУ.

У своєму листі Федерація баскетболу України закликала ФІБА вжити рішучих кроків щодо недопущення до участі в Олімпійських іграх, кваліфікації до них та інших міжнародних стартів спортсменів з росії та білорусі, поки ці країни не припинять військову агресію в Україні.

В іншому випадку Федерація баскетболу України залишає за собою право бойкотувати всі можливі змагання в рамках олімпійської кваліфікації, а також закликати весь цивілізований світ до бойкоту Олімпіади.

"З глибоким сумом і розчаруванням ми пишемо цей лист. Ось уже майже рік, як в Україні триває кровопролитна війна, яку своїм вторгненням на нашу землю розпочала російська федерація. У той же час Міжнародний олімпійський комітет розглядає участь російських та білоруських спортсменів у найближчих Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

У цей факт нам важко повірити! Завжди фундамент олімпізму було закладено на принципах взаємоповаги та боротьби за мир. Ціль же олімпійського руху полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійного розвитку людства, сприяючи створенню мирного суспільства, яке дбає про збереження людської гідності.

Що ми маємо в результаті? МОК сколихнув увесь цивілізований світ рішенням, яким перекреслює свої головні принципи, він розглядає можливість повернути вбивць та катів до олімпійської родини. Ми не уявляємо, як можна виходити на одні стадіони та ігрові майданчики зі спортсменами країна, яких бомбить, гвалтує та намагається знищити іншу націю, захопити її суверенну територію та посіяти морок та хаос.

Ми закликаємо ФІБА зробити рішучі кроки щодо недопущення участі в Олімпійських іграх, кваліфікації до них та інших міжнародних стартів спортсменів з росії та білорусі, поки ці країни не припинять військову агресію в Європі.

Якщо здоровий глузд не переможе у цій страшній історії, Федерація баскетболу України залишає за собою право бойкотувати всі можливі змагання в рамках олімпійської кваліфікації, зокрема – це можливі кваліфікації за участю національних збірних України та збірних України 3х3. У той же час ми закликатимемо і весь цивілізований світ до бойкоту Олімпіади, яка в такому разі матиме гігантський слід крові на своєму білому прапорі", — говориться у заяві ФБУ.

Нагадаємо, що Олімпійська рада Азії запропонувала росії та білорусам брати участь в Азіатських іграх 2023 року. Вони можуть стати кваліфікацією на Олімпіаду-2024.