Росіян хочуть допустити до міжнародних змагань, але з однією важливою умовою

Спортсмени з рф не повинні підтримувати війну в Україні, щоб брати участь у міжнародних турнірах

У середу, 25 січня, стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях при дотриманні атлетами суворих правил. Напередодні в росії та Білорусі заборонили транслювати Олімпійські ігри.

Про це йдеться у пресрелізі МОК на офіційному сайті організації. Крім стандартного допінг-контролю спортсменам з рф та Білорусі буде запропоновано пройти індивідуальну перевірку на предмет підтримки так званої "спецоперації". Якщо атлет не виступав з активною підтримкою бойових дій, його можуть допустити до змагань. Крім того, такі спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором без національної символіки.

"Участь у змаганнях зможуть лише ті спортсмени, які повністю дотримуються олімпійської хартії: не виступали проти миротворчої місії МОК і не виступали з активною підтримкою бойових дій, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового кодексу. Згідно з цією умовою, всі спортсмени повинні пройти індивідуальну перевірку", – йдеться у заяві організації.

Раніше повідомлялося, що УЄФА продовжив санкції проти російського футболу за підсумками зустрічі із російськими футбольними чиновниками. Окрім того, футбольна організація відібрала у Казані право на проведення Суперкубка УЄФА-2023.

Нагадаємо, колишній член МОК Герхард Хейберг раніше заявляв, що допуск росіян до змагань призведе до бойкоту цих турнірів з боку багатьох країн.