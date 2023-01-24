Українська біатлоністка виборола "золото" на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Українка перемогла, попри один промах

У вівторок, 24 січня, на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) із зимових видів спорту в італійському Форні-Аволтрі було розіграно перші комплекти медалей у біатлоні. Раніше український біатлоніст завоював "срібло" на Універсіаді у цьому виді спорту.

Перемогу у жіночому спринті відсвяткувала українка Олександра Меркушина, передає biathlon.com.ua. Ця нагорода стала другою для збірної України на ЄЮОФ.

Меркушина безпомилково пройшла стрільбу лежачи й одразу вийшла у лідери. Попри одне коло штрафу після стійки, Олександра все одно зберегла лідерство та фінішувала першою. Ще одна українка Тетяна Тарасюк без промахів показала 18-й результат, а Валерія Шейгас також із 10 закритими мішенями фінішувала 23-ою.

1. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) 19:19.1

2. Лола Буго (Франція, 0+0) +44.2

3. Ілона Плехачова (Чехія, 0+1) +47.3

…

18. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+0) +2:21.3

23. Валерія Шейгас (Україна, 0+0) +2:34.5

Найкращий результат серед українців у чоловічому спринті показав Іван Стебліна, який фінішував на 21-й позиції.

Зазначимо, що першу медаль на ЄЮОФ-2023 Україні принесла Наталія Казюк у біг-ейрі. Юна фрістайлістка стала бронзовою призеркою на Іграх.

Раніше повідомлялося, що перші медалі збірній України на Універсіаді-2023 принесли біатлоністи.

Нагадаємо, знаменитий український біатлоніст вступив до лав ЗСУ.