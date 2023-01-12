Відмовився від "броні": український олімпієць вступив до лав ЗСУ

Відомий спортсмен пішов до ЗСУ, попри "бронь" чиновника

Начальник управління сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міськради, колишній біатлоніст, учасник 5 Олімпійських ігор Андрій Дериземля мобілізований до Збройних сил України, які вже більше 300 днів відбивають повномасштабний напад рф.

Про своє рішення один із найтитулованіших біатлоністів України повідомив у коментарі suspilne. 45-річний Андрій зазначив, що навесні зробив операцію на ногах, через що не міг бути мобілізованим до закінчення реабілітації. Крім того, справа затяглася через оформлення документів щодо відмови від "броні" та відбору до підрозділу, де зараз служить спортсмен.

"Мені треба було ще взимку робити операцію на ахілових сухожиллях на обох ногах, але вирішили робити навесні, бо там треба ходити у відкритому взутті та на милицях. Навесні повторно зробив МРТ, думав може не треба оперувати, але професор сказав треба робити обов'язково та терміново. Прооперували мене на початку травня під загальним наркозом. Тиждень у лікарні, два тижні на милицях та два місяці реабілітації. Але, на жаль, і зараз болить.

Я подав документи ще на початку літа, але враховуючи підрозділ, де я служу, і мою бронь від міськради, все затягнулося. Довелося писати відмову на бронь від мобілізації", — сказав Дериземля.

Додамо, що за спортсменом залишається посада віцепрезидента Федерації біатлону України. А ось обов’язки начальника міського управління сім’ї, молоді та спорту виконуватиме Валерій Семенець.

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