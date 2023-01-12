Отказался от "брони": украинский олимпиец вступил в ряды ВСУ

Известный спортсмен пошел в ВСУ, несмотря на "бронь" чиновника

Начальник управления семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета, бывший биатлонист, участник 5 Олимпийских игр Андрей Дериземля мобилизован в Вооруженные силы Украины, которые уже больше 300 дней отражают полномасштабное нападение рф.

О своем решение один з самых титулованных биатлонистов Украины сообщил в комментарии suspilne. 45-летний Андрей отметил, что весной сделал операцию на ногах, из-за чего не мог быть мобилизованным до окончания реабилитации. Кроме того, дело затянулось из-за оформления документов по отказу от "брони" и отбора в подразделение, где сейчас служит спортсмен.

"Мне нужно было еще зимой делать операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах, но решили делать весной, потому что там нужно ходить в открытой обуви и на костылях. Весной повторно сделал МРТ, думал, может не надо оперировать, но профессор сказал надо делать обязательно и срочно. Прооперировали меня в начале мая под общим наркозом. Неделя в больнице, две недели на костылях и два месяца реабилитации. Но, к сожалению, и сейчас болит.

Я подал документы еще в начале лета, но, учитывая подразделение, где я служу, и мою бронь от горсовета, все затянулось. Пришлось писать отказ на бронь от мобилизации", — сказал Дериземля.

Добавим, что за спортсменом остается должность вице-президента Федерации биатлона Украины. А вот обязанности начальника городского управления семьи, молодежи и спорта будет исполнять Валерий Семенец.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили медали украинской биатлонистки. Напомним, в Германии объяснили, почему россиянам не место в биатлоне.