Война — день 323: россияне штурмуют Соледар, а ВСУ давят на Луганщине

Оперативно о главном 12 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 323 дня. Оккупанты ожесточенно штурмуют Соледар, однако ВСУ продолжают стойко держать оборону. Вместе с тем украинские защитники продолжают наступление на линии Сватово — Кременная, где у них есть определенные успехи. Вместе с тем ни на день не прекращаются обстрелы украинской гражданской инфраструктуры российскими оккупантами, которые таким образом мстят за неудачи на фронте.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Литва пообещала в скором времени передать Украине зенитные установки L70.

Информация за 9 января доступна в сводке: Война — день 320: оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар и готовятся к новым наступлениям

С данными за 10 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 321: оккупанты пытаются захватить Соледар и обстреливают мирные города

О происходившем 11 января читайте в материале: Война — день 322: угрожающая ситуация в Соледаре, обстрелы городов продолжаются