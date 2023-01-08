"Россияне не должны выступать": шведский биатлонист поставил россию на место

Никто не приветствует возвращение российских биатлонистов на международную арену

Пока весь мир смеется над российским биатлоном без стрельбы, представители этого вида спорта против возвращения рф на международную арену.

Соответствующее заявление сделал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, передает expressen.se. Спортсмен выступает категорически против возвращения российских биатлонистов в международную семью, ведь рф все еще ведет агрессивную войну в Украине. Кроме того, швед отметил, что большинство биатлонистов придерживаются его точки зрения. При этом Самуэльссон заявляет, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах слишком лояльно относится к атлетам из рф.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, для меня очевидно, что россияне и белорусы не должны выступать. И мы не знаем, как долго продлятся боевые действия. Если они продлятся 10-15 лет, то рано или поздно нам придется подумать о том, как мы можем подготовиться к их возвращению в будущем.

Но я думаю, что сейчас еще слишком рано вести эту дискуссию. Мы видим жесткие санкции в других областях, и тогда само собой разумеется, что спорт тоже должен взять на себя ответственность.

Я чувствую, что среди биатлонистов есть очень широкая поддержка точки зрения, что россия пока не должна возвращаться. Мы обсудили это в комитете спортсменов, и никто не приветствует их возвращение", — заявил Самуэльссон.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов попытался заткнуть рот шведским лыжницам. Ранее Тихонов заявил, что европейцы приползут к рф на коленях.