Бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии

Бех выигрывала чемпионат мира под сине-желтым флагом

Биатлонистка Екатерина Бех в течение трех месяцев может оформить российский паспорт. Сейчас она живет и тренируется в Московской области. Ранее в россии представили новую биатлонную форму, которую болельщики назвали "Руки по локоть в крови".

"1 ноября Екатерина получила вид на жительство", — приводит слова представителя федерации "Чемпионат".

До 2018 года Бех выступала за юниорскую сборную россии. Затем она перешла в команду Украины и на юниорском чемпионате мира в 2019 году завоевала две золотые медали. А в 2020 году прибавила к этому и звание чемпионки Европы среди юниоров.

В 2020 году Бех попала в основу взрослой сборной Украины. И даже выступала на этапах Кубка мира.

Когда началась полномасштабная война, Екатерина Бех находилась на сборах во Львовской области. Но в первый же день сбежала в россию вместе с двумя биатлонистками сборной Украины, которые тоже были натурализованы – Ольгой Абрамовой и Оксаной Москаленко.

Ранее на пост россиянки в соцсетях отреагировала Ольга Абрамова, которая десять лет выступала за сборную Украины. "Меня восхищают добровольцы", — написала в комментариях Абрамова.

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.