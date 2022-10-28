Укр

Что будет если встретятся россиянин с украинцем? Биатлонист опасается самого страшного

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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У Кюна на ремне от винтовки украинские цвета Новость обновлена 28 октября 2022, 15:53
У Кюна на ремне от винтовки украинские цвета

Йоханнес Кюн предупреждает, что в биатлоне настоящие патроны

В последнюю неделю ноября стартует новый биатлонный сезон. Без представителей россии и беларуси. Ранее украинку взбесил пост российской биатлонистки о добровольцах.

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн предположил, что могло б случиться, если б российские и украинские спортсмены встретились на трассе. Он напомнил, что биатлон является одним из самых опасных видов спорта, пишет sport24tv.

"У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Я не знаю, что будет, когда российский спортсмен встретится на трассе с украинским. Кто знает, что может произойти", — сказал Кюн.

Ранее олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон поддержал отстранение спортсменов из россии от всех соревнований. Швед также опасался перестрелки на трассе.

Напомним, что ранее российская биатлонистка пожаловалась на санкции Запада.

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