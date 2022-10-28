Что будет если встретятся россиянин с украинцем? Биатлонист опасается самого страшного

Йоханнес Кюн предупреждает, что в биатлоне настоящие патроны

В последнюю неделю ноября стартует новый биатлонный сезон. Без представителей россии и беларуси. Ранее украинку взбесил пост российской биатлонистки о добровольцах.

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн предположил, что могло б случиться, если б российские и украинские спортсмены встретились на трассе. Он напомнил, что биатлон является одним из самых опасных видов спорта, пишет sport24tv.

"У нас в биатлоне есть винтовки и настоящие патроны. Я не знаю, что будет, когда российский спортсмен встретится на трассе с украинским. Кто знает, что может произойти", — сказал Кюн.

Ранее олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон поддержал отстранение спортсменов из россии от всех соревнований. Швед также опасался перестрелки на трассе.

Напомним, что ранее российская биатлонистка пожаловалась на санкции Запада.