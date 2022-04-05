Российская биатлонистка пожаловалась на санкции Запада: купить макароны оказалось проблемой

Обычные продукты исчезают из российских супермаркетов.

Российская биатлонистка Кристина Резцова после отстранения спортсменов из рф с международных соревнований рассказала о том, как санкции Запада затронули ее семью на бытовом уровне.

Соответствующее интервью спортсменки доступно на сайте "Чемпионат".

Спортсменка рассказала, что в россии на прилавках супермаркетов воюют не только за сахар. Так биатлониста пожаловалась, что в рф существует ограничения на продажу макаронных изделий. Резцова отметила, что пережила маленький шок после того, как не сумела купить нужное ей количество макарон за одну поездку в супермаркет.

"Я как обыкновенный человек знаю, что в магазине больше пяти пачек макарон купить нельзя. И дело даже не в сахаре, а именно в макаронах. Для спортсменов длинные углеводы – это самое нужное. Мы с мужем обычно набираем много, потому что не так часто ездим в магазины, приезжаем, а нам говорят, что больше пяти упаковок на человека не продадут. Это был маленький шок" – сказала Резцова.

Отметим, подавляющее большинство российских спортсменов либо поддерживают кровавого диктатора владимира путина, либо заняли молчаливую позицию. Французский биатлонист Симон Фуркад поддержал российских спортсменов, считая, что они боятся режима, и нарвался на критику украинца Дмитрия Пидручного. Их конфликт дошел даже до Госдумы рф.