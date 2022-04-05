Укр

Биатлонисту Фуркаду предложили российское гражданство после ссоры с Пидручным

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Симон Фуркад и Дмитрий Пидручный Новость обновлена 05 апреля 2022, 15:57
Симон Фуркад и Дмитрий Пидручный

Фуркад поддержал российских спортсменов.

В россии предложили известному французскому биатлонисту Симону Фуркаду, который вступил в перепалку в соцсетях с украинским коллегой Дмитрием Пидручным, помочь в получении российского паспорта.

Об этом сообщила депутат Госдумы рф Светлана Журова, передает sportrbc.

Журова, которая, видимо, не читала полное сообщение Фуркада, предложила французу помочь с документами для оформления российского гражданства.

"Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это", – заявила Журова.

Добавим, что Симон заявил, что выступает категорически против действий российских властей, однако при этом хочет, чтобы российские спортсмены продолжали выступать на международной арене. Пидручный считает, что француз пытается усидеть на двух стульях. Также Дмитрий раскритиковал и брата Симона, Мартена Фуркада, который хранит молчание.

Напомним российских биатлонистов отстранили от международных соревнований. Из-за этого они сражаются за смешной гонорар на чемпионате РФ.

Теги:
#Украина #Биатлон #Россия #Дмитрий Пидручный #Симон Фуркад #Война с Россией
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