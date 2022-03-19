Укр

Россияне продолжают "битвы" за сахар: эпичное видео из супермаркета

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Люди выхватывают товар из чужих тележек Новость обновлена 19 марта 2022, 11:32
Люди выхватывают товар из чужих тележек

Нехватка сахара приводит к огромным стычкам в магазинах — чувствуется наследие Советского Союза

В большинстве российских городов уже несколько дней подряд не хватает сахара и других продуктов. Полки с искомым товаром зачастую пустые, а работники магазинов и маркетов даже не рискуют довозить тележки с ними до стеллажей.

Facebook-пользователь Александр Гончаров поделился в сети очередным видео борьбы российских покупателей за вожделенный пакетик сахара, пишет "Телеграф".

Судя по надписи на ручке тележки, действие происходило в супермаркете "Магнит". Эта компания является крупнейшей в области розничной торговли на территории российской федерации.

Однако даже ее бывалые работники опасаются надолго выходить к людной очереди, которая ожидает вывоза товара у входа в склад. Автором видео стал один из сотрудников маркета, который решил показать всю комичность ситуации.

"Е*анный в рот", — комментирует он происходящее даже меньше, чем через минуту.

И подобная реакция понятна — ведь люди буквально бросаются друг на друга, чтобы получить себе сахар. Одна из наиболее предприимчивых женщин успела кинуть к себе в тележку сразу несколько пачек, однако "с поля боя" не ушла.

Противостояние закончилось тем, что люди частично зашли на территорию склада, откуда их пришлось выгонять сотрудникам.

Интересно, что в Кремле пытаются утихомирить начавшуюся панику, убеждая, что людям совершенно незачем запасаться продуктами первой необходимости. Хотя, разумеется, экономическая ситуация в стране-агрессоре благодаря множеству санкций оставляет желать лучшего.

Теги:
#Россия #Санкции #Сахар #Продукты #Война #Нехватка продуктов
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