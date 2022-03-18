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У путина уже пытаются успокоить россиян насчет сахара и туалетной бумаги

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Автор
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российские пенсионеры дерутся в магазинах Новость обновлена 18 марта 2022, 13:13
российские пенсионеры дерутся в магазинах

В российских магазинах драки за сахар — уже привычное явление

После того как россияне буквально взвыли из-за отсутствия сахара и других продуктов в магазинах, власти страны агрессора попытались успокоить свое население и заявили, что дефицита продуктов якобы нет.

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Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, пишут росСМИ. Он сказал, что бежать и скупать сахар россиянам необязательно.

"Нет, абсолютно такой необходимости. Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар. В 2020 году несмотря на все заверения нашего Минпромторга, все тоже бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас это также носит эмоциональный характер", — заявил он.

В то же время россияне его словам явно не верят и устраивают в магазинах настоящие драки за сахар. Мужчина, который снимал огромную очередь стоящим за сахаром россиян, нарвался на оскорбления и угрозы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотеке. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.

Теги:
#Россия #Сахар #Война
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