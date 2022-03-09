Вместо all inclusive в Египте – Крым: россиянка пожаловалась, что из-за войны против Украины не может улететь на отдых

Туристическая сфера в России столкнулась с кризисом

Страны по всему миру одна за другой закрывают небо для российских самолетов. Российский туризм, который только адаптировался к условиям пандемии, снова оказался под ударом, как и вся экономика РФ сейчас. В редакцию "Телеграфа" обратилась жительница Москвы, попросившая об анонимности, и рассказала о проблемах россиян с перелетами и отдыхом. Публикуем письмо россиянки.

"Ну и времена пришли. Из Москвы в Париж через Таиланд… Ну, Европа, это еще ладно. А что делать с отдыхом? Египет, Турция… Копить теперь годами ради путевки на море?

Помониторила туры и авибилеты – все хуже, чем в пандемию. Anex Tour – ушел. TEZ TOUR – попрощался. На Coral Travel и Sunmar в Египет туров пока что попросту нет. Российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", Smartavia и Nordwind Airlines отменили все рейсы за рубеж. Air Baltic, Lufthansa, KLM, Wizz Air, Air France – в пролете. Авиакомпания AZUR air аккурат 8 марта (вот уж подарочек) остановила полеты. Pegasus Airlines — до мая билеты в Турцию закрыли. Мой отпуск накрылся!

Цены – плакать хочется. Путевка в Турцию на двоих на 10 дней с проживанием в трехзвездочном отеле сейчас стоит под 130 тысяч рублей, хотя еще недавно можно было найти за 70. Если брать отель получше, то там от 170 до всех 290 тысяч! "Все включено" в Египте обойдется еще на 3-5 тысяч дороже. И вместо 80 тысяч выложить нужно не менее 135. За проверенные хорошие отели с нормальными условиями туроператоры просят и по 250 тысяч рублей.

Что еще ужасно: цены на путевки постоянно растут, и не по дням, а по часам. Да и авиабилеты дорожают ежедневно. Все привязано к курсу доллара и евро, которые, боюсь, скоро дойдут до 200 рублей.

В туркомпаниях мне сказали, мол, ситуация постоянно меняется, гарантий дать не можем и ждем, что будет дальше. Более того, турагенты мне в один голос заявили: про "горящие туры" можно забыть. Читала, что Ассоциация туроператоров России говорит о подорожании отдыха в Турции на 80%, а Египте – на 65%. И что дальше?

Как пояснила мне подруга, работающая в сфере туризма, нужно учитывать еще одну наценку из-за того, что Центральный банк ввел дополнительный 12%-ный налог на приобретение валюты. То есть эти деньги придется платить турагентствам, а значит – покупателям. (С 9 марта Центробанк РФ запретил россиянам покупать доллары, евро и другую валюту — Ред.)

Кстати, деньги уже за оплаченные путевки никто возвращать не спешит. Они остаются у туроператоров на депозите. Да уж, пока у нас появится возможность их потратить, с таким курсом рубля это будут сущие копейки.

Есть еще один момент, тоже не очень приятный. Дорога займет больше времени, потому что самолеты летят по новым маршрутам. Время перелета до той же Турции и Египта увеличивается на 45-90 минут. Об этом меня уже предупреждают турагенты.

Небо над Россией пустеет. Скриншот: Flightradar24

Смотрела, что в списке пока еще открытых для России стран есть ОАЭ. Но это точно не вариант. Путевку надо оплачивать отдельно, а перелет обойдется в баснословную сумму!

А у соседки вообще "сгорела" путевка в Египет на 15 марта! Как альтернативу предложили Крым. Ну где Крым, а где египетский "олинклюзив"? Похоже, ближайший отдых будет в деревне на посадке картошки, а то даже на еду уже не будет денег, не то что на моря.

Так что это какой-то ужас! Каждый день новости – одна лучше другой. Пока в Украине наши солдаты будут воевать, простые россияне разорятся и одичают".