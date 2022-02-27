Небо без России: какие страны закрыты для самолетов из РФ
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Сложнее станет логистика перелетов
Все больше европейских стран не хотят видеть у себя российские самолеты после того как РФ напала на Украину. Теперь на закрытие воздушного пространства для России пошла Италия.
Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
Таким образом почти все страны Европы закрыли небо для России. Несколько часов назад об этом объявила Ирландия, датчане отметили, что подлое нападение России заслуживает санкций и они будут добиваться закрытия неба в ЕС, идею общей блокировки поддержали и в Австрии. Отметим, что многие из них хотят добиваться совместной блокировки Евросоюзом.
Какие еще страны закрыли небо или планируют это сделать: Германия, Болгария, Финляндия,Швеция, Великобритания, Латвия, Эстония, Чехия, Словения, Бельгия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния — всего 19 стран.
Ранее "Телеграф" писал, что агрессия со стороны России может получить поддержку у Беларуси. Из этого государства украинскую территорию уже атаковали. Сообщается, что правительство может принять такое решение под давлением самопровозглашенного главы Александра Лукашенко.
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