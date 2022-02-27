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Небо без Росії: які країни закриті для літаків із РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Російські авіакомпанії втрачають напрямки Новина оновлена 27 лютого 2022, 14:46
Російські авіакомпанії втрачають напрямки

Складніше стане логістика перельотів

Дедалі більше європейських країн не хочуть бачити у себе російські літаки після того, як РФ напала на Україну. Тепер закриття повітряного простору для Росії пішла Італія.

Про це повідомила прес-служба уряду.

Таким чином, майже всі країни Європи закрили небо для Росії. Кілька годин тому про це оголосила Ірландія, данці зазначили, що підлий напад Росії заслуговує на санкції і вони добиватимуться закриття неба в ЄС, ідею загального блокування підтримали і в Австрії. Зазначимо, що багато хто з них хоче домагатися спільного блокування Євросоюзом.

Які ще країни закрили небо чи планують це зробити: Німеччина, Болгарія, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Латвія, Естонія, Чехія, Словенія, Бельгія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія – загалом 19 країн.

Карта закритого неба
Карта закритого неба

Раніше "Телеграф" писав, що агресія з боку Росії може отримати підтримку у Білорусі. Із цієї держави українську територію вже атакували. Повідомляється, що уряд може ухвалити таке рішення під тиском самопроголошеного голови Олександра Лукашенка.

Теги:
#Росія #Авіація #Повітряний простір
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